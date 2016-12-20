Yanal'dan nokta atışı! Ersun Yanal, kurduğu takımın sonuna kadar arkasında. Başarı için camiadan sabır ve destek bekleyen Yanal, “Şu an için zayıf gibi görünse de, bir takımın temellerini attık. Şimdi artık yapılması gereken şey, başarıya gidecek nokta atışlardır” diyerek transfer vurgusu yaptı

Süper Lig’de inişli çıkışlı bir grafik çizen Trabzonspor’un deneyimli hocası Ersun Yanal, Bordo-Mavili kulübün dergisine verdiği demeçte takımın en büyük hedefinin şampiyonluk olduğunu söyledi. Yapmaları gereken en önemli şeyin iyi bir takım kurmak ve kurulan takıma sahip çıkmak olduğunu söyleyen Yanal, “Bu, futbol dünyasının içinde herkesin bilebileceği bir şeydir. Başarı için ön koşuldur. Günümüz futbolunun gerçeklerini göz ardı etmemeliyiz. Bunlardan bir tanesi mali yapısı diğeri, kadronun yapılandırılmasıdır. Trabzon’un kendi fiziksel ve kentsel özgün koşulları, yeni bir takımın kurulması noktasında kilit önem taşımaktadır”

şeklinde konuştu.



‘Yoğun bir mesai harcıyoruz’



Takımın tırmanışa geçebilmesi için yoğun bir çaba sarf ettiklerini söyleyen Yanal, “Trabzonspor’u yönetenler öncelikli olarak güçlü bir mali portre oluşturmaya gayret ediyor. Ayrıca taraftarlarımızın senelerdir beklediği yeni stadyuma yönelik de yoğun bir mesai harcanıyor” dedi. İstedikleri birçok oyuncuyu kadrolarına katamadıklarını belirten deneyimli çalıştırıcı, “İleride Trabzonspor’un başarılarına imza atacak oyuncularının da bulunduğu, şu an için zayıf gibi görünse de, bir takımın temellerini attık. Şimdi artık bunun üzerine yapılması gereken şey, başarıya gidecek nokta atışlardır” sözlerini sarfetti.

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