Van Persie Trabzon’da sahada Hollandalı yıldız, Feyenoord maçındaki sakatlığı nedeniyle ligde Antalya, kupada ise Amed karşısında görev yapmamıştı.

Advocaat, ağrıları nedeniyle hafta içerisinde sadece 2 idmanda takımla çalışan öğrencisini zorlu Gençlerbirliği maçında 11’de görevlendirmiş ancak RvP sakatlanarak 11. dakikada yerini Sow’a bırakmıştı. Tecrübeli oyuncunun kontrolleri dün yapıldı ve tedavisine hemen başlandı. Van Persie’nin ciddi bir sorununun olmaması teknik heyetin yüzünü güldürdü. Hollandalı futbolcunun pazartesi günü Trabzonspor ile deplasmanda oynanacak olan ligin ilk yarısının son mücadelesinde sahadaki yerini alması bekleniyor. Kanarya’da Gençlerbirliği maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Martin Skrtel ise Trabzon’da oynayamayacak.

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