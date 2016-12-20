Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
23 Aralık 2016 Cuma
 Üyelik

Toloi için yeni hamle!

Atalanta’nın kiralık vermeye yanaşmadığı Brezilyalı stoper için Galatasaray bir kez daha devrede. Yönetim bu kez bonservisin de peşinde!

Yorum Yaz
A+ A-
Serdar Aziz’in sakatlanarak sezonu kapatmasıyla stoper arayışlarını hızlandıran Galatasaray, bir süre önce gündeme gelen Atalanta’nın savunmacısı Rafael Toloi’den olumsuz yanıt almıştı.

İtalyan kulübü, takımda düzenli olarak forma giyen Brezilyalı stoperi kiralık olarak vermeyeceğini Galatasaray’a bildirmişti.

Ancak Sarı-Kırmızılılar bu işten vazgeçmiş değil. Yönetim bu hafta yeni bir hamle daha yapmaya hazırlanıyor. 1.85 boyundaki futbolcuyu mutlaka kadrosuna katmak isteyen Galatasaray Yönetimi, bu kez oyuncuyu bonservisiyle birlikte almak için teklifte bulunacak.

Sarı-Kırmızılılar’ın gözden çıkardığı rakamın 3.5 milyon Euro civarında olduğu belirtiliyor.       

Metin Karabaş

İlişkili Haber

Samed Yeşil sürpizi! "Galatasaray" derken...



 
Galatasaray

Galatasaray Sezon İstatistikleri
x

YORUMLAR

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

UEFA Başkanı Ceferin, Hırvatistan’da
UEFA Başkanı Ceferin, Hırvatistan’da
(ÖZET) Boluspor - Beşiktaş maç sonucu: 1-1
(ÖZET) Boluspor - Beşiktaş maç sonucu: 1-1
Muhammed Enes Durmuş kimdir?
Muhammed Enes Durmuş kimdir?
Şenol Güneş: Maç yoruma açık değil
Şenol Güneş: Maç yoruma açık değil
Fenerbahçe - Darüşşafaka Doğuş maçı saat kaçta hangi kanalda canlı?
Fenerbahçe - Darüşşafaka Doğuş maçı saat kaçta hangi kanalda canlı?

SON DAKİKA HABERLERİ

Advocaat: Oyunculara haksızlık etmeyelim
Advocaat: Oyunculara haksızlık etmeyelim
Malaga’da Juande Ramos istifa etti
Malaga’da Juande Ramos istifa etti
Eboue: İntihar etmek istedim
Eboue: İntihar etmek istedim
Bursaspor'dan Babunski harekatı
Bursaspor'dan Babunski harekatı
Friedrichshafen-Arkas Spor: 2-3
Friedrichshafen-Arkas Spor: 2-3

 

Anasayfa
Galatasaray
Toloi için yeni hamle!