Toloi için yeni hamle!

İtalyan kulübü, takımda düzenli olarak forma giyen Brezilyalı stoperi kiralık olarak vermeyeceğini Galatasaray’a bildirmişti.
Ancak Sarı-Kırmızılılar bu işten vazgeçmiş değil. Yönetim bu hafta yeni bir hamle daha yapmaya hazırlanıyor. 1.85 boyundaki futbolcuyu mutlaka kadrosuna katmak isteyen Galatasaray Yönetimi, bu kez oyuncuyu bonservisiyle birlikte almak için teklifte bulunacak.
Sarı-Kırmızılılar’ın gözden çıkardığı rakamın 3.5 milyon Euro civarında olduğu belirtiliyor.
Metin Karabaş
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