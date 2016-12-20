Toloi için yeni hamle! Atalanta’nın kiralık vermeye yanaşmadığı Brezilyalı stoper için Galatasaray bir kez daha devrede. Yönetim bu kez bonservisin de peşinde!

Serdar Aziz’in sakatlanarak sezonu kapatmasıyla stoper arayışlarını hızlandıran Atalanta’nın savunmacısı Rafael Toloi’den olumsuz yanıt almıştı.



İtalyan kulübü, takımda düzenli olarak forma giyen Brezilyalı stoperi kiralık olarak vermeyeceğini Galatasaray’a bildirmişti.



Ancak Sarı-Kırmızılılar bu işten vazgeçmiş değil. Yönetim bu hafta yeni bir hamle daha yapmaya hazırlanıyor. 1.85 boyundaki futbolcuyu mutlaka kadrosuna katmak isteyen Galatasaray Yönetimi, bu kez oyuncuyu bonservisiyle birlikte almak için teklifte bulunacak.



Sarı-Kırmızılılar’ın gözden çıkardığı rakamın 3.5 milyon Euro civarında olduğu belirtiliyor.



Metin Karabaş



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’in sakatlanarak sezonu kapatmasıyla stoper arayışlarını hızlandıran Galatasaray , bir süre önce gündeme gelen’nın savunmacısı’den olumsuz yanıt almıştı.İtalyan kulübü, takımda düzenli olarak forma giyen Brezilyalı stoperi kiralık olarak vermeyeceğini’a bildirmişti.Ancak Sarı-Kırmızılılar bu işten vazgeçmiş değil. Yönetim bu hafta yeni bir hamle daha yapmaya hazırlanıyor. 1.85 boyundaki futbolcuyu mutlaka kadrosuna katmak isteyenYönetimi, bu kez oyuncuyu bonservisiyle birlikte almak için teklifte bulunacak.Sarı-Kırmızılılar’ın gözden çıkardığı rakamın 3.5 milyon Euro civarında olduğu belirtiliyor.

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