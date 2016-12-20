Sidiki Maiga imzayı atıyor

Sarı-Kırmızılılar genç yetenekle önümüzdeki günlerde sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. 2015 yılında Şili’de düzenlenen U17 Dünya Kupası’nda final oynayan Mali’nin 3 golle en skorer ismi olan Maiga, ülkesinde Real Bamako takımının formasını giyiyor.
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Profesyonel mukavelesi olmadığı için Galatasaray sadece yetiştirme bedeli ödeyerek genç futbolcuyu kadrosuna katabilecek. 1.75 boyu, sürati ve tekniğiyle dikkat çeken Maiga’yı bir süre Porto, Real Madrid ve Barcelona da takip etmişti.
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