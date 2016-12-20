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Sidiki Maiga imzayı atıyor

Geçen sene CAF tarafından yılın en iyi genç oyuncuları arasında gösterilen Sidiki Maiga, Galatasaray’la sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

21 Aralık 2016, Çarşamba 13:29 Yorum Yaz
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Galatasaray’dan geleceğe yatırım... Geçtiğimiz günlerde İstanbul’a getirilerek denemeye alınan 17 yaşındaki Malili kanat oyuncusu Sidiki Maiga, teknik heyet tarafından çok beğenildi.

Sarı-Kırmızılılar genç yetenekle önümüzdeki günlerde sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. 2015 yılında Şili’de düzenlenen U17 Dünya Kupası’nda final oynayan Mali’nin 3 golle en skorer ismi olan Maiga, ülkesinde Real Bamako takımının formasını giyiyor.
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Profesyonel mukavelesi olmadığı için Galatasaray sadece yetiştirme bedeli ödeyerek genç futbolcuyu kadrosuna katabilecek. 1.75 boyu, sürati ve tekniğiyle dikkat çeken Maiga’yı bir süre Porto, Real Madrid ve Barcelona da takip etmişti.

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Sidiki Maiga imzayı atıyor