Real Madrid'in transfer yasağı 1 döneme indirildi! Uluslararası Tahkim Mahkemesi (CAS), Real Madrid'in 2 dönem olan transfer yasağını 1 döneme indirdi.

İlişkili Haber

İspanya'da Fevzi Tuncay vakası!

İlişkili Haber

Victoria's Secret mankenleri büyüledi!

CAS'a taşıdığı transfer yasağı davasını kazandı. Önümüzdeki iki transfer döneminde takıma yeni oyuncu alması yasaklanan başkent ekibi, yargıdan gelen sonuca göre sadece ara transfer döneminde işlem yapamayacak.Böylelikle Eflatun-Beyazlılar önümüzdeki yaz döneminde yeni futbolcuları renklerine bağlayabilecek.Kulüpten gelen resmi açıklama şu şekilde:Spor Tahkim Kurulu kararına göre,tarafından kulübümüze "transferlerde usulsüzlük" nedeniyle verilen iki dönemlik transfer yasağı cezası, bir döneme indirilmiştir. Buna göre takımımız sadece Ocak 2017'de transfer yapamayacaktır.Madridliler açıklamanın sonunda verilen transfer yasağı için FIFA'yı ve iç işlerindeki adaletsizlikleri suçlarken, cezanın sadece 1 döneme indirilmesin; tamamen iptal edilmemesini ise "CAS'ın korkaklığı" olarak nitelendirdi.