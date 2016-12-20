Real Madrid'in transfer yasağı 1 döneme indirildi!

Böylelikle Eflatun-Beyazlılar önümüzdeki yaz döneminde yeni futbolcuları renklerine bağlayabilecek.
Kulüpten gelen resmi açıklama şu şekilde:
Spor Tahkim Kurulu kararına göre, FIFA tarafından kulübümüze "transferlerde usulsüzlük" nedeniyle verilen iki dönemlik transfer yasağı cezası, bir döneme indirilmiştir. Buna göre takımımız sadece Ocak 2017'de transfer yapamayacaktır.
Madridliler açıklamanın sonunda verilen transfer yasağı için FIFA'yı ve iç işlerindeki adaletsizlikleri suçlarken, cezanın sadece 1 döneme indirilmesin; tamamen iptal edilmemesini ise "CAS'ın korkaklığı" olarak nitelendirdi.
Büke Narin/Fanatik.com.tr
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