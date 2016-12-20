Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
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Quaresma'yla 2020'ye...

Siyah-Beyazlı taraftarların gönlünde taht kuran Ricardo Quaresma’ya, yönetimden 3 yıllık yeni sözleşme teklifi geldi. Her fırsatta, “Futbolu Beşiktaş’ta bırakmak istiyorum” diyen Q7’nin öneriye olumlu cevap verdiği ve imzaların Ocak ayında atılacağı öğrenildi.

21 Aralık 2016, Çarşamba 15:56 Yorum Yaz
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Beşiktaş’a transfer olduğu 2010 yılında hem ortaya koyduğu futbol hem de Beşiktaş taraftarıyla arasında olan pozitif bağ sebebiyle camianın göz bebeği haline gelen Ricardo Quaresma, 2013 yılında takımdan olaylı bir şekilde gönderilmiş ama hikaye bitmemişti.

1 sezon Al-Ahli, 2 dönem de Porto’da görev yapmasının ardından Başkan Fikret Orman’a mesaj gönderip, “Yuvamı özledim. Lütfen beni alın” diyen Quaresma, geçen sezonun başında Beşiktaş’la 2+1 yıllık anlaşma sağlamıştı. Geçen sezon Kara Kartal’ın elde ettiği lig şampiyonluğuna büyük katkı sağlayan, rakip takım oyuncularının korkulu rüyası olmaya devam eden Portekizli yıldıza, yönetimden büyük bir jest geldi.

Maaşı aynı olacak

Taraftarın sevgisinin azalmak bir yana her geçen gün arttığı 33 yaşındaki futbolcunun form olarak hâlâ üst düzey katkı vermesini göz önünde bulunduran Beşiktaşlı idareciler, Quaresma’ya 3 yıllık yeni kontrat teklifinde bulundu.

Her fırsatta yaptığı açıklamada, “Futbolu, Portekiz’in ardından ikinci yuvam olan Beşiktaş’ta bırakmak istiyorum” diyen yıldız futbolcunun da bu öneriye olumlu yanıt verdiği ve tarafların 2020’ye kadar sürecek anlaşma konusunda el sıkıştığı bildirildi. Tarafların, resmi imzaları gelecek ay başlayacak ara transfer döneminde atacağı öğrenilirken tecrübeli futbolcunun alacağı maaş, şu anda kazandığı gibi 1.6 milyon Euro olacak.           
 
Orhan Yıldırım
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Quaresma'yla 2020'ye...