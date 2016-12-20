Lombaerts, Beşiktaş'a göz kırptı Zenit Başkanı’yla görüşüp ayrılık isteğini ileten Nicolas Lombaerts, kendisiyle ilgilenen Siyah-Beyazlılar’a menaceri aracılığıyla mesaj gönderdi. Tecrübeli stoperin menaceri Santos Verhlust da Rus basınına yaptığı açıklamada Kara Kartal’ı işaret etti.

Ara transfer döneminde kadrosunu yeni bir stoperle güçlendirmek için temaslarını sürdüren Siyah-Beyazlılar’ın, Rusya Premier Lig ekibi Zenit’in Belçikalı yıldızı Nicolas Lombaerts’la ilgilendiği iddia edilmişti.



Konuyla ilgili olarak Rusya basınına açıklamalarda bulunan 31 yaşındaki savunmacının menaceri Santos Verhlust, “Nicolas, profesyonel bir futbolcu ve daha fazla forma giymeyi hak ettiğini düşünüyor. Kulüp başkanı Alexander Dyukova ve Gazprom CEO’su Alexei Miller ile bir görüşme gerçekleştirdi ve başka takıma gitmesine izin vermelerini istedi” ifadelerini kullanarak Beşiktaş’a mesaj gönderdi.



Siyah-Beyazlılar’ı bekliyor



Zenit’in formasını tam 10 sezondur giyen tecrübeli futbolcu, bu sezon takımında sadece 5 lig mücadelesinde görev yapabilmişti. Kariyerine daha fazla görev yapabileceği bir takımda devam etmeyi planlayan başarılı futbolcunun, menaceri aracılığıyla Siyah-Beyazlılar’ın ilgisine olumlu yanıt verip beklemeye geçtiği bildirildi.

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