Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
23 Aralık 2016 Cuma
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Liste yönetimden karar Riekerink'ten

Galatasaray Yönetimi devre arasında takıma 3 takviye yapmaya karar verdi. Ancak oyuncuları Riekerink değil, yöneticiler seçiyor. Futbol şubesinin Hollandalı hocaya kendilerinin hazırladığı bir liste sunduğu ve “Şartlarımız bu; sen seçeceksin, biz alacağız” dediği öğrenildi.

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Ligin ilk yarısında son dönemi minimum kayıpla atlatmaya çalışan Galatasaray, devre arasında yapılacak transferlerle ikinci yarıya daha güçlü girmeyi hedefliyor. Sarı-Kırmızılılar bu doğrultuda kadrosunu 3 oyuncuyla birden takviye etmeye hazırlanıyor. Savunma, orta saha ve hücum hattına birer oyuncu almayı düşünen Sarı-Kırmızılılar’da adayları belirleyen tarafın ise teknik heyet değil, yönetim olduğu öğrenildi.

Hoca karara çok şaşırdı

Uzun süredir kafasında belirlediği oyunculardan yönetime bir liste sunmayı planlayan teknik direktör Riekerink, futbol şubesinden gelen, “Biz bir liste hazırladık. Mali şartlarımız ve ihtiyaçlarımız doğrultusunda adayları belirledik. Sen seçeceksin, biz de alacağız” çıkışıyla şaşırdı. 53 yaşındaki çalıştırıcının yine de bu listeden bazı seçmeler yaptığı ve yönetime ilettiği kaydedildi.

Özbek bütçeyi hazırladı

Bu arada transfer işlerinin aksamaması için kulüp başkanı Dursun Özbek’in bütçeyi erkenden hazırladığı ve kurmaylarının da finansal kaynak yardımlarıyla kolları sıvadığı ifade edildi. Futbol şubesinin başında bulunan Alp Yalman ve Levent Nazifoğlu ikilisi, kendilerine bağlı menacerlerle birlikte transfer girişimlerini sürdürüyor. Takviyelerin devre arası kampına yetişmese bile Ocak ayının son günlerine kalmadan tamamlanması hedefleniyor.    
    
Mehmet Demircan

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Liste yönetimden karar Riekerink'ten