Liste yönetimden karar Riekerink'ten

Hoca karara çok şaşırdı
Uzun süredir kafasında belirlediği oyunculardan yönetime bir liste sunmayı planlayan teknik direktör Riekerink, futbol şubesinden gelen, “Biz bir liste hazırladık. Mali şartlarımız ve ihtiyaçlarımız doğrultusunda adayları belirledik. Sen seçeceksin, biz de alacağız” çıkışıyla şaşırdı. 53 yaşındaki çalıştırıcının yine de bu listeden bazı seçmeler yaptığı ve yönetime ilettiği kaydedildi.
Özbek bütçeyi hazırladı
Bu arada transfer işlerinin aksamaması için kulüp başkanı Dursun Özbek’in bütçeyi erkenden hazırladığı ve kurmaylarının da finansal kaynak yardımlarıyla kolları sıvadığı ifade edildi. Futbol şubesinin başında bulunan Alp Yalman ve Levent Nazifoğlu ikilisi, kendilerine bağlı menacerlerle birlikte transfer girişimlerini sürdürüyor. Takviyelerin devre arası kampına yetişmese bile Ocak ayının son günlerine kalmadan tamamlanması hedefleniyor.
Mehmet Demircan
İlişkili Haber