Kartal, zirve aşkına Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde 9 maçta 7 galibiyetle grubunda lider durumda bulunan Beşiktaş, 6 galibiyeti olan takipçisi AEK’yı Akatlar’da ağırlayacak. Maç saat 20.00’de başlayacak

Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu’nun 10. haftasında Beşiktaş Sompo Japan, Yunan temsilcisi AEK’yı konuk edecek.



Beşiktaş Akatlar Arena’da saat 20.00’de başlayacak karşılaşma A Spor’dan canlı yayınlanacak. Geride kalan 9 haftada 7 galibiyetle zirvede yer alan Siyah-Beyazlılar, liderliğini AEK karşısında da sürdürmeyi hedefliyor.



Deplasmandaki ilk maçta Beşiktaş Sompo Japan, rakibini 88-78 mağlup etmişti. Kartal, bugün de kazanırsa rakibiyle galibiyet farkını 2’ye çıkaracak ve ikili averajı da eline geçirecek. Olası bir galibiyet, Beşiktaş’ın grubu büyük olasılıkla lider tamamlamasını sağlayacak.



Şampiyonlar Ligi’ndeki diğer temsilcilerimizden Pınar Karşıyaka, İsrail’de saat 22.00’de Maccabi Rishon’a konuk olacak. Muratbey Uşak ise Letonya’da saat 20.00’de Ventspils ile karşılaşacak.