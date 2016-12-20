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Galatasaray - Tuzlaspor maç sonucu: 2-1

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-Kırmızılılar, mücadele 1-1'lik eşitlikle devam ederken 90'da penaltı kazandı. Topun başına gelen Josue, penaltıyı gole çevirerek takımına 3 puan kazandırdı.

22 Aralık 2016, Perşembe 08:22 Yorum Yaz
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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası’nda 2. lig kırmızı grup temsilcisi Tuzla’yı ağırladı. Kupadaki ilk iki haftada Elazığ ve Erzincan ile berabere kalan Galatasaray, galibiyet hasretine Tuzlaspor maçı ile son verdi. Galatasaray'da galibiyeti getiren golleri Sabri Sarıoğlu ve penaltıdan Josue attı. Tuzlaspor'da ise Ozan Papaker mağlubiyete engel olamadı. Maç 2-1'lik skorla sona erdi.

Galatasaray'da Semih Kaya, geçen hafta golü atarak takımına 1 puanı getiren isim olmuştu. Bu hafta da 90. dakikada ceza sahası içerisinde düşürülen Semih Kaya takımı penaltı kazandırmayı başardı. Penaltı vuruşu için topun başına gelen Josue topu ağlara gönderdi.

MAÇTAN DAKİKALAR...

3. dakikada Sabri'nin pası ile ceza sahasının sağında topla buluşan Hamit Altıntop ceza sahasına girer girmez vuruşunu yapıyor ancak kaleci Bekir Demircan'ı geçemedi. 5. dakikada Ozan Papaker, sol kanatta Luis Cavanda'dan topu çalarak tehlike yaratıyor. Ancak topu ayağından fazla açınca pozisyonu kaybetti.

8. dakikada Josue kazanılan kornerde topun başına geldi. Ortasında Semih Kaya kafa vuruşunu yaptı ancak top auta çıktı. 13. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Josue ortasını arka direğin hizasındaki altıpas çizgisine doğru gönderiyor. Gelen topa yükselen Nigel De Jong kafa vuruşunu yapıyor ancak top kalenin hemen üzerinden dışarı gidiyor.

19. dakikada ceza yayı solundan kullanılan serbest vuruşta Josue topun başına geldi. Josue'nin şutunda top doğrudan dışarı çıktı.

Hakem sakatlandı! 

22. dakikada maçın ikinci yardımcı hakemi Arkın Akgöz sakatlandı. Akgöz, sedye ile kenara getirildi. Akgöz'ün yerine 4. hakem Serkan Ergün dahil oldu.

31. dakikada Sabri'nin pası ile ceza yayı sol tarafında topla buluşan Josue doğrudan kaleyi düşünüyor ancak bu top doğrudan kaleci Bekir Demircan'ın üzerine gidiyor.

42. dakikada sol kanattan gelişen atakta Martin Linnes ortasını uzak direğe doğru gönderdi. Kaleci Bekir Demircan'ın müdahalesinden sonra Eren Derdiyok'a çarpan top dışarı gitti.

Maçta ilk yarı sona erdi: 0-0

İKİNCİ YARI

51. dakikada Josue'nin havadan pasına hareketlenen Bruma topa dokunamadı. Top Bekir Demircan'ın yanından geçerek kalenin sağ tarafından dışarı gitti.

55. dakikada hızlı gelişen Tuzlaspor atağında sağ kanattan hareketlenen Sadık Baş ortasını altıpas alanına doğru hareketlenen arkadaşı Ozan Papaker'e gönderdi. Yerden seken top ceza sahası içi sol tarafında Kıvanç Salihoğlu'nun önünde kaldı. Kıvanç topu kontrol ederek vuruşunu yaptı ancak Cenk gole izin vermedi.

68. dakikada GOOOOL! Galatasaray, Sabri Sarıoğlu'nun attığı golle maçta 1-0 öne geçti.

75. dakikada GOOOOOL! Tuzlaspor, Ozan Papaker ile beraberliği yakaladı. Hızlı gelen Tuzlaspor, Ozan Papaker'in attığı golle maçta beraberliği sağladı. 

90. dakikada GOOOOL! Galatasaray, Semih Kaya'ya yapılan hareket sonucu penaltı kazandı. Penaltıda topun başına gelen Josue topu ağlara gönderdi. Galatasaray maçta tekrar öne geçti: 2-1

Mücadele 2-1 sona erdi

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YORUMLAR

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Toplam 3 Yorum

EN BEĞENİLEN YORUMLAR

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mario.gomez.1903 21 Aralık 2016 Çarşamba 22:51

gs gol atana kadar kupasi ????

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king_king_king 22 Aralık 2016 Perşembe 01:30

Nereye tiklasan reklam cikiyor. Yeter yaa

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TolgaNy1903 22 Aralık 2016 Perşembe 01:42

Sabrinin gol sevinci cok iyiydi ya

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Galatasaray - Tuzlaspor maç sonucu: 2-1