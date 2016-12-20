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Fenerbahçe Darüşşafaka maçı saat kaç hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Euroleague, bir Türk derbisine daha sahne oluyor. 8 galibiyet ve 4 yenilgi ile lider CSKA Moskova’yı takip eden Fenerbahçe, geçen hafta Real Madrid’i deviren Darüşşafaka Doğuş’u ağırlıyor.

21 Aralık 2016, Çarşamba 14:26 Yorum Yaz
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Euroleague’in 13. haftasındaki Türk derbisinde, Fenerbahçe, Darüşşafaka Doğuş’u konuk edecek. Ülker Sports Arena’da oynanacak karşılaşma saat 20.45’te başlayacak ve  LigTV 3’ten yayınlanacak. Son maçında deplasmanda Panathinaikos Superfoods’a kaybeden Fenerbahçe, ligde geride kalan 12 haftada 8 galibiyet elde etti. Ligde 4 maçlık yenilgi serisini Real Madrid’i farklı mağlup ederek sonlandıran Darüşşafaka Doğuş’un ise 6 galibiyeti bulunuyor. Fenerbahçe, geçen hafta aldığı yenilgiden sonra moral bulmak, Darüşşafaka Doğuş ise galibiyet serisi yakalamak için parkeye çıkacak.

7 maçtır kazanıyor

Sarı-Lacivertli takım rakibiyle oynadığı son 7 resmi maçı da kazandı. Darüşşafaka Doğuş, Fenerbahçe’yi son olarak, 2 yıl önce Spor Toto Basketbol Süper Ligi’nde 5 Ocak 2015’te yenmişti.

Bogdanoviç yine yok

Zalgiris maçında sakatlandıktan sonra tam 9 Euroleague maçı kaçıran Bogdan Bogdanoviç, bugün de formasını giyemeyecek. Sarı-Lacivertliler, Bogdanoviç’in takımla beraber çalışmalara başladığını, ancak Darüşşafaka’nın yanı sıra cuma günü oynanacak olan CSKA maçında da oynayamayacağını açıkladı. Darüşşafaka Doğuş’ta sakatlığı süren Marcus Slaughter bugün de forma giyemeyecek.

Derbilerde Fener farkı

Türk takımları, son 21 yılda Avrupa arenasında Koraç Kupası, Avrupa Ligi, Avrupa Kupası, EuroChallenge gibi organizasyonlarda 47 kez karşı karşıya geldi. Türk takımları Avrupa’da birbirleriyle ilk kez 1995-1996 sezonunda Koraç Kupası’nda karşılaştı. O zamanki adıyla Efes Pilsen (Anadolu Efes), Koraç Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe’i eledi. İki takımın 16 Ocak 1996 tarihinde oynadığı maçı Efes Pilsen 98-65 kazandı. Efes Pilsen, rövanşı 74-56 kaybetmesine rağmen sayı farklıyla yarı finale yükseldi ve sezon sonu Koraç Kupası’nı müzesine götürdü. Avrupa kupalarında en fazla Türk derbisini Fenerbahçe kazandı. Fenerbahçe, 20 kez Türk takımlarıyla Avrupa arenasında mücadele etti. Sarı-Lacivertliler, bu 20 maçın 16’sını kazanmayı bildi. Fenerbahçe, son 10 maçtır Türk derbilerinde yenilgi yüzü görmüyor. Derbilerde Efes’in 8, Galatasaray’ın 4 galibiyeti bulunurken, Darüşşafaka oynadığı 6 maçı kaybetti.

MAÇ KADROLARI:

FENERBAHÇE:
Berk
Dixon
Sloukas
Melih
Nunnally
Kaliniç
Mintchev
Datome
Vesely
Udoh
Ahmet
Barış
COACH: Obradovic

DARÜŞŞAFAKA DOĞUŞ:
Ender
Mehmet
Wanamaker
Wilbekin
Bertans
Birkan
Anderson
Clyburn
Moerman
Harrangody
Semih
Furkan
COACH: Blatt







 
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Fenerbahçe Darüşşafaka maçı saat kaç hangi kanalda canlı yayınlanacak?