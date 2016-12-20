Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
23 Aralık 2016 Cuma
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Fenerbahçe - Darüşşafaka Doğuş maç sonucu: 64-71

Basketbol THY Avrupa Ligi’nin 13. haftasında Darüşşafaka Doğuş, deplasmanda Fenerbahçe’yi 71-64 yendi. Bu sonuçla Fenerbahçe ligdeki 5. mağlubiyetini yaşarken, Darüşşafaka Doğuş ise 7. galibiyetini aldı.

22 Aralık 2016, Perşembe 07:23 Yorum Yaz
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Karşılaşmaya seyircisinin önünde etkili başlayan Fenerbahçe, Kalinic’in 3. dakikada kaydettiği basketle 9-3 öne geçti. Savunma sertliğini arttıran Darüşşafaka Doğuş, Wanamaker ve Moerman’ın üç sayı çizgisinin gerisinden ürettiği isabetlerle rakibine cevap verdi ve 4. dakikada farkı 1 sayıya indirdi: 9-8. Üstün oyununu sürdüren yeşil-siyahlılar, ilk çeyreği 7 sayıyla tamamlayan Wilbekin’ın skorer oyunuyla periyodu 20-16 önde kapattı.

Mücadelenin ikinci çeyreğinde Udoh ve Nunnally’nin isabetleriyle kontrolü ele geçiren sarı-lacivertliler, Ali Muhammed ve Antic’in dış atışlarıyla 14. dakikada 4 sayı farkla (28-24) öne geçti. Karşılaşmanın 16. dakikasında Ali Muhammed ve Wilbekin arasında yaşanan gerginliğin ardından her iki takıma karşılıklı teknik fauller çalındı. Gerginlik sırasında değişiklik için kenarda
duran Moerman da hakemin işaretini beklemeden oyun alanına dahil olduğu için mücadeleden diskalifiye edildi. Oyunun sık sık durduğu kalan bölümde Clyburn’le art arda skor üreten Darüşşafaka Doğuş, soyunma odasına 37-35 üstün gitti.

Maçın ikinci yarısına Harangody’nin isabetleriyle 5-0’lık seri yakalayarak giren Darüşşafaka Doğuş, 23. dakikada farkı 7 sayıya çıkardı: 35-42. İlk yarıda yaşanan gerginlik maçın bu kısmında da devam etti. Pota altında yaşanan bir ribaunt mücadelesinde yerde kalan Vesely’yi hakem, ikinci teknik faulden diskalifiye etti. Bu bölümde topu iyi dolaştırarak boş atış imkanları bulan misafir takım, 26. dakikada Wanamaker’ın isabetiyle farkı çift hanelere çıkardı: 37-48. Taraftarının desteğiyle toparlanan Fenerbahçe, Datome ve Ali Muhammed’in basketleriyle 29. dakikada farkı 2 sayıya indirdi: 48-50. Periyodun son hücumundan Sloukas ile yararlanamayan Fenerbahçe, son çeyreğe 50-48 geride girdi.

Oldukça çekişmeli geçen müsabakanın son periyoduna Fenerbahçe, Datome’nin basketiyle beraberliği (50-50) yakalayarak girdi. Sarı-lacivertlilerin skor üstünlüğü aradığı kısımda Darüşşafaka Doğuş, Wilbekin’ın skorer oyunuyla buna izin vermedi ve 35. dakika 56-54 yeşil-siyahlıların üstünlüğüyle geçildi. Yaptığı sert savunmayla kaptığı topları hızlı hücumlarda değerlendiren konuk
ekip, 27. dakikada Clyburn’ün serbest atıştan kaydettiği basketle farkı 5 sayıya çıkardı: 56-61. Periyodun kalan bölümünde Wilbekin’ın sayılarıyla rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen Darüşşafaka Doğuş, sahadan 71-64 galip ayrıldı. Maçın en skorer oyuncusu Darüşşafaka Doğuş formasıyla 22 sayı kaydeden Wilbekin olurken, Clyburn 20 sayıyla galibiyete katkı sağladı. Fenerbahçe’de ise Sloukas 16, Udoh 15 sayıyla oynadı.

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Fenerbahçe - Darüşşafaka Doğuş maç sonucu: 64-71