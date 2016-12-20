Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
23 Aralık 2016 Cuma
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Dejan Kelhar Sivasspor’da

Süper Lig yarışında iddialı konuma gelen Sivasspor transfer çalışmalarına başladı.

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Kırmızı-Beyazlı ekip, teknik direktör Mesut Bakkal’ın transfer raporu doğrultusunda Slovenyalı defans oyuncusu Dejan Kelhar ile anlaşmaya vardı. Kabala takımında top koşturan tecrübeli stoper daha önce 2012 yılında Samsunspor forması da giydi. 
 
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Dejan Kelhar Sivasspor’da