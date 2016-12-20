Beşiktaş’ı yakan Kevin Clancy! Devler Ligi’nde B Grubu 6. maçında 6 Aralık’ta Dinamo Kiev’e deplasmanda 6-0’lık skorla kaybederek elenen Siyah-Beyazlılar, mücadelenin 29. dakikasında Andreas Beck’i kırmızı kartla oyundan atıp skandal bir penaltı kararı veren hakem Craig Thomson’a ateş püskürmüştü.

Devler Ligi’nde B Grubu 6. maçında 6 Aralık’ta Dinamo Kiev’e deplasmanda 6-0’lık skorla kaybederek elenen Siyah-Beyazlılar, mücadelenin 29. dakikasında Andreas Beck’i kırmızı kartla oyundan atıp skandal bir penaltı kararı veren hakem Craig Thomson’a ateş püskürmüştü.



Beck’in yere düşmesinin ardından ayağını Alman futbolcuya takıp kendisini yere bırakan Derlis Gonzalez’in kasıtlı olarak düşürüldüğünü Thomson’a, çizgi hakemi Clancy’nin hakem mikrofonundan söylediği ortaya çıktı. İskoç hakemin, pozisyonun penaltı olduğunu söylemesinin ardından yardımcısına güvenen Thomson’un bu kararı verdiği öğrenildi.

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