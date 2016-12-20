Az zamanda çok iş

Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
23 Aralık 2016 Cuma
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Fenerbahçe’de sezonun yıldızları olan Moussa Sow ve Jeremain Lens, rakiplerine oranla daha az süre almalarına rağmen istatistiklerde ön plana çıkmayı başardı Senegalli yıldız, 655 dakikada penaltısız 6 gole imza attı. Lens ise sadece 9 karşılaşmada görev almasına rağmen yaptığı 7 asistle bu alanda şu anda Süper Lig’in en iyisi

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Sarı-Lacivertliler, Gençlerbirliği karşısında 3-0’lık önemli bir galibiyete imza attı. Bu sonuçla birlikte üst sıralara tutunmayı başaran Fenerbahçe’de Moussa Sow attığı 2 golle, Jeremain Lens ise ona yaptığı 2 asistle ön plana çıktı. Bu ikili, birçok karşılaşmada olduğu gibi yine takımı sırtlamayı başardı. Sow ve Lens, rakiplerine oranla daha az maçta oynayıp daha az süre almalarına rağmen istatistikleriyle de ligin en iyileri arasına girdi. Moussa Sow, 6 golle krallık yarışında 4. sırada. Ancak bu gollerin hepsini, penaltı kullanmadan attı. Üstelik sadece 11 maçta, 655 dakikada 6 kez fileleri sarsıp, 109 dakikada 1 gollük ortalama yakaladı. Attığı 10 golün 5’ini penaltıdan kaydeden ve şu anda krallık yarışında zirvede olan Beşiktaşlı Cenk Tosun’un ortalaması ise 131 dakikada 1 gol!

646 dakikada 7 asist

Jeremain Lens ise asistleriyle lige damga vuruyor. Hollandalı yıldız, sakatlığı nedeniyle birçok maç kaçırdı. 15 haftası geride kalan ligde sadece 9 karşılaşmada 
646 dakika görev yapan 29 yaşındaki oyuncu buna rağmen 7 asistle bu alanda zirvede yer alıyor. Lens’in en yakın rakiplerinden Beşiktaşlı Quaresma (1030 dakika) ve Galatasaraylı Sneijder (1078 dakika) 13 maçta 5 gol pası verirken, Bursaspor’un yıldızı Batalla ise 14 karşılaşmada (1260 dakika) 5 asist yapabildi. 
Fenerbahçe

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