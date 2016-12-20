'40'a kadar devam' 35 yaşındaki Volkan Demirel, Gençlerbirliği maçındaki müthiş kurtarışlarıyla maça damga vurdu. Daha önce, “40 yaşıma kadar oynamak istiyorum” diyen deneyimli file bekçisi, bu hedefin hiç de hayal olmadığını gösterdi.

Fenerbahçe’ye 2002 yılında transfer olan, kısa sürede A takımın 1 numarası haline gelen Volkan Demirel zaman zaman performansıyla, zaman zaman yaptıklarıyla çok tartışıldı. Ancak en zor döneminde bile kulübünün yanında oldu. Onun döneminde birçok kaleci transferi yapıldı. Değişmeyen tek şey ise Volkan’ın kaleyi kimseye kaptırmaması oldu. Her fırsatta Fenerbahçe’yi çok sevdiğini söyleyen, “40 yaşıma kadar oynamak isterim” diyen kaptan, Gençlerbirliği maçındaki müthiş performansıyla hâlâ ne kadar üst düzey bir kaleci olduğunu bir kez daha gösterdi.



Arkadaşları teşekkür etti



Volkan, tam 6 net kurtarış yaparak takımının galibiyetinde en önemli paya sahip oldu. Maçın ardından takım arkadaşları kendisine özel olarak teşekkür etti. Sadece Gençlerbirliği maçında değil, sezonun genelinde üst düzey bir performans sergileyen tecrübeli file bekçisi “40 yaş” hedefinin hiç de hayal olmadığını kanıtladı. Kendisine iyi bakan, özel hayatıyla gündeme gelmeyen Volkan Demirel; sergilediği başarılı performanslarla uzun yıllar kaleyi kimseye kaptırmaya niyetli olmadığını bir kez daha kanıtladı.



‘Uzun süre oynar’



Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, eski takım arkadaşı Volkan Demirel’e övgüler yağdırdı. Başarılı çalıştırıcı, “Bu yaşa kadar oynamak kolay değil. Çalışıyor, karşılığını alıyor. Galatasaray’da Muslera’nın çoğu maçta yaptığını Fenerbahçe’de de Volkan Demirel yapıyor. Bana göre şimdiden kulüp tarihinde önemli bir yer edindi. İnşallah Buffon gibi 40-41 yaşına kadar gider. Bu temposuyla devam ederse, uzun yıllar daha Fenerbahçe kalesini korur” ifadelerini kullandı.



En az 2 yıllık sözleşme



Volkan Demirel’in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. “Benim için önemli olan tek şey futbol hayatımı burada sürdürmek. Parayı konuşmam bile” diyerek Sarı-Lacivertli takıma olan sevgisini dile getiren kaptan için yönetim yeni bir kontrat teklif etmeye hazırlanıyor. Sözleşmenin en az 2 yıllık olması, 1 senelik de opisyon bulunması bekleniyor. Volkan Demirel’in yapılacak ilk görüşmede teklifi kabul etmesine kesin gözüyle bakılıyor.



KAPTAN'A ÖVGÜ YAĞMURU



Fener, Kaptan’a dua etsin (Tunç Kayacı - Fanatik)



(...) Son yıllarda Fenerbahçe’nin kendi sahasında bu kadar mahkum oynadığına tanık olmamıştım. Eğer bu oyunla 3 puan alındıysa yatsınlar kalksınlar Volkan Demirel’in muhteşem performansına dua etsinler. Düşünsenize, maçın 77. dakikası, Fenerbahçe 2 korner atmış Gençlerbirliği ise 11 tane! Bu rakam bile maçın nasıl geçtiğinin özetidir.



Çaresizlik! (Gürcan Bilgiç - Sabah)



(...) Ümit Özat’ı hem analizi, hem de oyuncularını koordine etmesi nedeniyle tebrik etmek gerekir. Çünkü rakibe pozisyon vermemekle övünen, çok değil bir ay önce zirve takımlarını evlerine “şutsuz” gönderen bir takım, kalecisinin performansıyla ayakta durdu. Volkan Demirel, maçı oynayamayan, sadece topun peşinde koşan arkadaşlarının tüm açıklarını kapattı.



Atan kazandı (Atilla Gökçe - Milliyet)



(...) Fenerbahçe Sow ile ilk golü bulduğunda film tersine döndü. Khalili, Serdar (2), İrfan Can Kahveci ve Aydın Karabulut’un yarattığı şut bombardımanına Fenerbahçe tek kişilik ordu Volkan ile direndi. Volkan’ın inanılmaz kurtarışları, kornere çeldiği toplar, kariyerinin belki de en unutulmaz maçlarından birini ortaya çıkardı.



Öpün Kaptan Volkan’ın elini (Güntekin Onay - Vatan)



(...) Gençlerbirliği’nin 2. yarı adeta tek kale oynadığı bir maçta kaleci Volkan 4 inanılmaz kurtarış ile takımını ayakta tuttu. 87’ye kadar oyunu kendi yarı sahasında kabul eden Fenerbahçe, kontrataktan Fernandao ile 2-0’ı buldu ve 90+1’de yine kontrataktan farkı 3 ’e çıkardı. Maçı seyredip de Fenerbahçe’nin oyununu beğenmek mümkün değil.

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