UNICS Kazan - Galatasaray maç sonucu: 73-60 Temsilcimiz Galatasaray Odeabank, Euroleague 13. haftasında Rus temsilcisi UNICS Kazan'a konuk oldu. Zorlu deplasmanda Sarı Kırmızılı ekip sahadan 73-60'lık skorla yenildi. Galatasaray bu sonuçla Euroleague'de son sırada kaldı.

Basketbol THY Avrupa Ligi’nin 13. haftasında Galatasaray Odeabank, deplasmanda Rus ekibi UNICS Kazan’a 73-60 yenildi.



Bu sonuçla Galatasaray Odeabank, THY Avrupa Ligi’ndeki 9. mağlubiyetini yaşadı. UNICS Kazan ise 4. galibiyetini aldı. İki takımın da iyi savunma yaptığı ilk periyodu UNICS Kazan, 15-11 önde geçti. Galatasaray Odeabank, ikinci çeyreğin sonlarında toparlansa da soyunma odasına 37-31 geride gitti.



İkinci yarıya Diebler’ın üç sayılık basketiyle başlayan Galatasaray Odeabank, ivmeyi yakalayamayınca üçüncü periyodu 55-43 geride tamamladı. Son çeyrekte oyuna tutunamayan Galatasaray Odeabank, karşılaşmadan 73-60 mağlup ayrıldı.



Maçın en skorer ismi 22 sayıyla UNICS Kazan’dan Evgeny Voronov olurken, Galatasaray Odeabank adına Sinan Güler 17 sayı üretti.

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