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UNICS Kazan - Galatasaray maç sonucu: 73-60

Temsilcimiz Galatasaray Odeabank, Euroleague 13. haftasında Rus temsilcisi UNICS Kazan'a konuk oldu. Zorlu deplasmanda Sarı Kırmızılı ekip sahadan 73-60'lık skorla yenildi. Galatasaray bu sonuçla Euroleague'de son sırada kaldı.

21 Aralık 2016, Çarşamba 02:19 Yorum Yaz
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Basketbol THY Avrupa Ligi’nin 13. haftasında Galatasaray Odeabank, deplasmanda Rus ekibi UNICS Kazan’a 73-60 yenildi.

Bu sonuçla Galatasaray Odeabank, THY Avrupa Ligi’ndeki 9. mağlubiyetini yaşadı. UNICS Kazan ise 4. galibiyetini aldı. İki takımın da iyi savunma yaptığı ilk periyodu UNICS Kazan, 15-11 önde geçti. Galatasaray Odeabank, ikinci çeyreğin sonlarında toparlansa da soyunma odasına 37-31 geride gitti.

İkinci yarıya Diebler’ın üç sayılık basketiyle başlayan Galatasaray Odeabank, ivmeyi yakalayamayınca üçüncü periyodu 55-43 geride tamamladı. Son çeyrekte oyuna tutunamayan Galatasaray Odeabank, karşılaşmadan 73-60 mağlup ayrıldı.

Maçın en skorer ismi 22 sayıyla UNICS Kazan’dan Evgeny Voronov olurken, Galatasaray Odeabank adına Sinan Güler 17 sayı üretti.
Galatasaray

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YORUMLAR

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Toplam 5 Yorum

EN BEĞENİLEN YORUMLAR

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Gloria 20 Aralık 2016 Salı 03:10

Saat kanal yazıyorsun tarih gün yazmıyor pes doğrusu

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lazinventor 21 Aralık 2016 Çarşamba 08:05

keşke ergin Ataman bıraksa kazandığımız maçlar da dahi çok kötü oynuyoruz ..Orhun enenin acilen gelmesi şart

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fb_cumhuriyeti_bizteksizhepiniz 20 Aralık 2016 Salı 20:38

Yani hakettiği yerde :D

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TJEyp 20 Aralık 2016 Salı 20:40

Final four bizi kesmez

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corleon 20 Aralık 2016 Salı 20:46

ait oldugu yerde

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UNICS Kazan - Galatasaray maç sonucu: 73-60