Trabzonspor’dan transfer taarruzu

Ara transfer döneminde yaklaşık 10 milyon Euro’luk bütçe belirleyen bordo mavililer, takıma doğrudan katkı sağlayacak isimler üzerine yoğunlaştı. Trabzonspor yönetiminin bu noktada rotayı özellikle de yurtdışına çevirdiği ve transfer listesindeki oyuncularla görüşmelerde son aşamaya gelindiği öğrenildi.
SÜRPRİZ İSİMLER VAR
Alternatifli bir transfer listesi bulunan bordo mavililerin, Arjantin’in San Lorenzo takımında forma giyen 27 yaşındaki sol bek oyuncusu Emmanuel Mas ile büyük oranda anlaşma sağladığı, taraflar arasında son detayların görüşüldüğü ifade edildi. Devre arası transfer döneminde kiralık formülünü de ön planda tutacak olan yönetimin, Spartak Moskova’da forma giyen Ivelin Popov ve Serdar Taşçı için de temaslarını sürdürdüğü, ayrıca sürpriz isimlerle de görüşüldüğü bildirildi.
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RODALLEGA GİRİŞİMİ
Yurtiçinden de birçok ismi gündemine alan bordo mavililerin özellikle de Atiker Konyaspor’dan Ömer Ali Şahiner’i kadrosuna katmak için girişimde bulunduğu, ancak yüksek bonservis bedeli istemesi üzerine bu transferin rafa kaldırıldığı belirtildi. Bordo mavililerin ayrıca sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Akhisar Belediyespor’un 31 yaşındaki forvet oyuncusu Hugo Rodallega için de kulübüyle temas halinde olduğu kaydedildi.
1 HAFTADA 3 MAÇ
Bu sezon ligde ve kupada arzu edilen sonuçları elde edemeyen Trabzonspor, ilk yarıda lige verilecek ara öncesi oldukça yoğun bir maç periyoduna giriyor. Avrupa Kupaları’na katılma yolunda Ziraat Türkiye Kupası’nı fırsat olarak gören ve H Grubu’nda oynadığı ilk 2 maçta 1 puan alabilen bordo mavililer, 22 Aralık Perşembe günü sahasında Kızılcabölükspor’u konuk edecek. Spor Toto Süper Lig’in 16’ıncı haftasında 26 Aralık Pazartesi günü evinde Fenerbahçe’yi ağırlayacak olan Trabzonspor, 29 Aralık Perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası H Grubu 4’üncü hafta maçında bu kez deplasmanda Kızılcabölükspor’a konuk olacak.
Bordo mavililer kupada oynayacağı maçlardan galibiyetle ayrılarak grupta iddialı konuma gelmeyi hedeflerken ligde de ilk yarıyı Fenerbahçe galibiyetiyle tamamlamayı arzuluyor.
GENÇLERE ÖZEL İLGİ
Trabzonspor’un Ziraat Türkiye Kupası’nda Atiker Konyaspor, ligde de Medipol Başakşehir ile oynadığı maçlarda forma giyen genç oyuncu Abdülkadir Ömür’ün ortaya koyduğu performans, teknik direktör Ersun Yanal’ı da memnun etti. 17 yaşındaki futbolcu ile yakından ilgilenen deneyimli teknik adamın, gelecek maçlarda genç oyunculara daha çok şans tanıyacağı öğrenildi. Bordo mavililerde Atiker Konyaspor ile kupada oynanan maçta 90 dakika forma giyen Yusuf Yazıcı’nın da performansı beğenilmişti.
DHA