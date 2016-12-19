"Takım, oyun olarak gelişiyor, oyuncular da gelişiyor" Spor Toto Süper Lig’de Aytemiz Alanyaspor’la golsüz berabere kalan Akhisar Belediyespor’un teknik direktörü Tolunay Kafkas, alınan 1 puanı değerli olarak gördüğünü bildirdi.

Spor Toto Süper Lig’de Aytemiz Alanyaspor’la golsüz berabere kalan Akhisar Belediyespor’un teknik direktörü Tolunay Kafkas, alınan 1 puanı değerli olarak gördüğünü bildirdi.



Ziraat Türkiye Kupası G Grubu’nda 21 Aralık Çarşamba günü deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşacak Akhisar Belediyespor, bu maçın hazırlıklarına Yılmaz Atabarut Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenmanla başladı.



Yeşil-siyahlı ekipte sakatlıkları bulunan kaleciler Fatih Öztürk ile Milan Lukac’ın yanı sıra dinlendirilen Hugo Rodallega, idmana katılmadı.



Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Aytemiz Alanyaspor karşısında hem savunmada hem de hücumda çok iyi organize olduklarını belirterek, şöyle konuştu:



"Gol atma becerisini gösteremedik. Pozisyon vermeden maçı tamamladık. Takım, oyun olarak gelişiyor, oyuncular da gelişiyor. Aytemiz Alanyaspor takımını tebrik etmek lazım, gerçekten iyi bir takım kurmuşlar. Çok fazla atlet oyuncuları var. Alınan 1 puanı değerli olarak görüyorum.Çarşamba günü kupada Ümraniyespor ile oynayacağız. Daha az oynayan arkadaşlarımıza şans vereceğiz. Hem onlar hem de bizim için önemli bir maç olacak. Hafta sonu güçlü Atiker Konyaspor’u yenmek için elimizden gelen stratejiyi sahaya yansıtacağız."



Tolunay Kafkas, sakatlığı bulunan kaleci Fatih Öztürk’ün lig maçında forma giyebileceğini sözlerine ekledi.

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