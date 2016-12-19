Rize’de transferler yolda Tam 1 yıl aradan sonra deplasmanda maç kazanan ve ateş hattının bir basamak üzerine çıkan Çaykur Rizespor transferde düğmeye bastı...

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Tam 1 yıl aradan sonra deplasmanda maç kazanan ve ateş hattının bir basamak üzerine çıkantransferde düğmeye bastı...Beşiktaş’tan, Fenerbahçe’den iseile görüşme halinde olan Karadeniz ekibi, savunmanın göbeği için ise Egemen Korkmaz’la temasa geçmişti.Yeşil-Mavililer’de bu 3 transfer için de önemli gelişmeler var. Stoch konusunda Fenerbahçe’den olumlu yanıt alan, ancak yeni UEFA listesini beklemek zorunda kalan Rize, Ömer Şişmanoğlu’nun da menaceriyle son detayları görüşüyor.’ın da İsviçre’nin Vil takımıtyla sözleşmesini feshetmesini bekleyen, devre arasında bu 3 isimle kadrosunu güçlendirmeyi planlıyor.