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Rize’de transferler yolda

Tam 1 yıl aradan sonra deplasmanda maç kazanan ve ateş hattının bir basamak üzerine çıkan Çaykur Rizespor transferde düğmeye bastı...

21 Aralık 2016, Çarşamba 03:13 Yorum Yaz
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Tam 1 yıl aradan sonra deplasmanda maç kazanan ve ateş hattının bir basamak üzerine çıkan Çaykur Rizespor transferde düğmeye bastı...

Beşiktaş’tan Ömer Şişmanoğlu, Fenerbahçe’den ise Miroslav Stoch ile görüşme halinde olan Karadeniz ekibi, savunmanın göbeği için ise Egemen Korkmaz’la temasa geçmişti.

Yeşil-Mavililer’de bu 3 transfer için de önemli gelişmeler var. Stoch konusunda Fenerbahçe’den olumlu yanıt alan, ancak yeni UEFA listesini beklemek zorunda kalan Rize, Ömer Şişmanoğlu’nun da menaceriyle son detayları görüşüyor.

Egemen Korkmaz’ın da İsviçre’nin Vil takımıtyla sözleşmesini feshetmesini bekleyen Rize, devre arasında bu 3 isimle kadrosunu güçlendirmeyi planlıyor. 
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YORUMLAR

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Toplam 1 Yorum

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clearfix
gurolgurel 20 Aralık 2016 Salı 20:40

Şu paragöz egemen i almayın. adam 50 yaşına kadar oynayacak nerdeyse.

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Rize’de transferler yolda