Rize’de transferler yolda

Beşiktaş’tan Ömer Şişmanoğlu, Fenerbahçe’den ise Miroslav Stoch ile görüşme halinde olan Karadeniz ekibi, savunmanın göbeği için ise Egemen Korkmaz’la temasa geçmişti.
Yeşil-Mavililer’de bu 3 transfer için de önemli gelişmeler var. Stoch konusunda Fenerbahçe’den olumlu yanıt alan, ancak yeni UEFA listesini beklemek zorunda kalan Rize, Ömer Şişmanoğlu’nun da menaceriyle son detayları görüşüyor.
Egemen Korkmaz’ın da İsviçre’nin Vil takımıtyla sözleşmesini feshetmesini bekleyen Rize, devre arasında bu 3 isimle kadrosunu güçlendirmeyi planlıyor.
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