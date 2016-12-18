(ÖZET) Boluspor - Beşiktaş maç sonucu: 1-1 Beşiktaş, kupadaki üçüncü maçında Boluspor'a konuk oldu. Beşiktaş Kerim Frei'nin attığı golle 1-0 öne geçmesine rağmen Özgür Özkaya'nın attığı gole engel olamayınca mücadeleden 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

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Aboubakar karşı karşıya atamadı

Maçta ilk yarı sona erdi: 0-0

Maçtaki ilk oyuncu değişikliği

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deplasmandamücadelesindeile karşılaştı. Yoğun kar yağışı ile devam eden mücadeleden siyah beyazlı ekip 'kupa golcüsü''nin attığı golle 1-0 öne geçmesine rağmen bu üstünlüğünü koruyamadı.Beşiktaş'ın attığı gole Boluspor dakika 75'de Özgür Özkaya'nın frikikten attığı golle beraberliği yakaladı. Kalan dakikalarda iki ekipte gol bulamazken maç bu skorla sona erdi.Ceza sahası içinde sol çaprazda topla buluşan Tunahan Çiçek sağ ayağıyla şutunu çekti. Top savunmaya çarpıp kornere gitti.Boluspor'dan köşe vuruşu için İsmail Yıldırım topun başına geldi. İsmail Yıldırım'ın kullandığı korneri Beck karşılaşamasına rağmen top Fatih Turan'ın önünde kaldı. Fatih Turan'ın şutunda top kaleci Tolga'da kaldı.Maçta yoğun kar yağışı devam ediyor. Hakem Tolga Özkalfa maçı durdurdu. Saha çizgilerinin çizilmesini istiyor.Taç çizgileri yeniden çizildikten sonra maç yeniden başladı.Ceza sahasının sağ çaprazında Kerim Frei'ın attığı pasla topla buluşan Vincent Aboubakar topun kontrolünü sağladıktan sonra şutunu çekti. Kaleci Soner Şahin bu pozisyonda başarılı oluyor.Aboubakar kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu auta vurdu.Boluspor kalecisi Soner Şahin, hakem Tolga Özkalfa'nın Beşiktaş lehine verdiği köşe vuruşu kararına aşırı itirazda bulunması sonrasında sarı kart gördü.Boluspor'da kazanılan serbest vuruşu kullanan Fatih Turan, ortasını ceza alanına doğru gönderdi. Topa kimse dokunamayınca top direk dışarı çıktı.Sağ kanatta topu alan Tunahan Çiçek çizgiye kadar inip ortasını ön direğe doğru gönderdi. Savunmada Luiz Rhodolfo topu uzaklaştırıyor.Ceza sahası dışında topla buluşan Gökhan İnler çok sert bir şut çekiyor fakat kaleci Soner Şahin bu şutu kurtarmayı başarıyor. Soner Şahin'den dönen topu Ömer Şişmanoğlu tamamlamak istedi ancak hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.Beşiktaş'ta Luiz Rhodolfo'nun uzaklaştıramadığı top ceza sahası çizgisi üzerinde Ozan Karabacak'ın önünde kaldı. Ozan'ın sağ ayağıyla çektiği şutu kaleci Tolga Zengin kurtarmayı başardı.Maçtaki ilk oyuncu değişikliği yapıldı. Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar oyundan çıkıyor. Yerine Muhammed Enes Durmuş oyuna girdi.Beşiktaş'ın golü geldi.Oyuna yeni girenrakibinden sıyrıldıktan sonra ceza alanı sol tarafından pasını penaltı noktası üzerine doğru gönderdi. Kerim Frei topun gelişine yerden şutunu çekti ve gol oldu.önde.Ev sahibi Boluspor eşitliği yakaladı. Beşiktaş ceza alanı dışındafrikik atışı kazandı.'ün vuruşunda top kalabalık Beşiktaş barajına çarptı.'i yanıltan top diğer direk dibinden ağlarla buluştu.Beşiktaş'ta oyuncu değişikliği. Olcay Şahan yerine genç isim Hamza Küçükköylü oyuna girdi.Andreas Beck, Ozan Karabacak'a yaptığı sert faul sonrasında sarı kart görüyor.Boluspor son değişiklik hakkını kullanıyor. Burak Asan oyundan çıktı. Yerine giren oyuncu Emrullah Yıldırım,Beşiktaş'da son oyuncu değişiklik hakkını kullanıyor. Beşiktaş'ı 1-0 öne geçiren golü atan Kerim Frei oyundan alınırken, Fatih Aksoy oyuna giriyor.Maç sonucu: 1-1