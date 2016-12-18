(ÖZET) Boluspor - Beşiktaş maç sonucu: 1-1

Beşiktaş'ın attığı gole Boluspor dakika 75'de Özgür Özkaya'nın frikikten attığı golle beraberliği yakaladı. Kalan dakikalarda iki ekipte gol bulamazken maç bu skorla sona erdi.
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İŞTE MAÇTAN DAKİKALAR
Dakika 6 Ceza sahası içinde sol çaprazda topla buluşan Tunahan Çiçek sağ ayağıyla şutunu çekti. Top savunmaya çarpıp kornere gitti.
Dakika 7 Boluspor'dan köşe vuruşu için İsmail Yıldırım topun başına geldi. İsmail Yıldırım'ın kullandığı korneri Beck karşılaşamasına rağmen top Fatih Turan'ın önünde kaldı. Fatih Turan'ın şutunda top kaleci Tolga'da kaldı.
Dakika 11 Maçta yoğun kar yağışı devam ediyor. Hakem Tolga Özkalfa maçı durdurdu. Saha çizgilerinin çizilmesini istiyor.
Dakika 12 Taç çizgileri yeniden çizildikten sonra maç yeniden başladı.
Dakika 13 Ceza sahasının sağ çaprazında Kerim Frei'ın attığı pasla topla buluşan Vincent Aboubakar topun kontrolünü sağladıktan sonra şutunu çekti. Kaleci Soner Şahin bu pozisyonda başarılı oluyor.
Aboubakar karşı karşıya atamadı
Dakika 26 Aboubakar kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu auta vurdu.
Dakika 33 Boluspor kalecisi Soner Şahin, hakem Tolga Özkalfa'nın Beşiktaş lehine verdiği köşe vuruşu kararına aşırı itirazda bulunması sonrasında sarı kart gördü.
Dakika 37 Boluspor'da kazanılan serbest vuruşu kullanan Fatih Turan, ortasını ceza alanına doğru gönderdi. Topa kimse dokunamayınca top direk dışarı çıktı.
Dakika 41 Sağ kanatta topu alan Tunahan Çiçek çizgiye kadar inip ortasını ön direğe doğru gönderdi. Savunmada Luiz Rhodolfo topu uzaklaştırıyor.
Dakika 45 Ceza sahası dışında topla buluşan Gökhan İnler çok sert bir şut çekiyor fakat kaleci Soner Şahin bu şutu kurtarmayı başarıyor. Soner Şahin'den dönen topu Ömer Şişmanoğlu tamamlamak istedi ancak hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.
Maçta ilk yarı sona erdi: 0-0
Dakika 47 Beşiktaş'ta Luiz Rhodolfo'nun uzaklaştıramadığı top ceza sahası çizgisi üzerinde Ozan Karabacak'ın önünde kaldı. Ozan'ın sağ ayağıyla çektiği şutu kaleci Tolga Zengin kurtarmayı başardı.
Maçtaki ilk oyuncu değişikliği
Dakika 54 Maçtaki ilk oyuncu değişikliği yapıldı. Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar oyundan çıkıyor. Yerine Muhammed Enes Durmuş oyuna girdi.
Dakika 60 GOLLL! Beşiktaş'ın golü geldi. Oyuna yeni giren Muhammed Enes Durmuş rakibinden sıyrıldıktan sonra ceza alanı sol tarafından pasını penaltı noktası üzerine doğru gönderdi. Kerim Frei topun gelişine yerden şutunu çekti ve gol oldu. Beşiktaş 1-0 önde.
Dakika 75 GOLLLL! Ev sahibi Boluspor eşitliği yakaladı. Beşiktaş ceza alanı dışında Boluspor frikik atışı kazandı. Özgür'ün vuruşunda top kalabalık Beşiktaş barajına çarptı. Tolga Zengin'i yanıltan top diğer direk dibinden ağlarla buluştu.
Dakika 81 Beşiktaş'ta oyuncu değişikliği. Olcay Şahan yerine genç isim Hamza Küçükköylü oyuna girdi.
Dakika 83 Andreas Beck, Ozan Karabacak'a yaptığı sert faul sonrasında sarı kart görüyor.
Dakika 84 Boluspor son değişiklik hakkını kullanıyor. Burak Asan oyundan çıktı. Yerine giren oyuncu Emrullah Yıldırım,
Dakika 86 Beşiktaş'da son oyuncu değişiklik hakkını kullanıyor. Beşiktaş'ı 1-0 öne geçiren golü atan Kerim Frei oyundan alınırken, Fatih Aksoy oyuna giriyor.
Maç sonucu: 1-1
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