Giresunspor-Samsunspor maç sonucu: 3-0

TFF 1. Lig'in 15'inci haftasında Giresunspor sahasında Samsunspor'u 3-0 mağlup etti.



7’nci dakikada Özgür Can’a yapılan faulden sonra kazanılan serbest atışı Recep kullandı. Top üstten auta çıktı.

8’inci dakikada bu kez sol kanattan Özgür Can ceza sahasında yerden orta gönderdi. Recep penaltı noktasında gelişine vurdu ancak Furkan için kolay top oldu.

12’nci dakikada Recep sol kanatta rakibinden sıyrıldıktan sonra içeriye kat etti. Kaleyi denedi ancak Özgür Can’a çarpan top auta gitti.

18’nci dakikada Giresunspor sağ kanattan Berkan ile geldi. Bu oyuncunun ortasını Özgür Can kafayla indirdi. Volkan son derece kötü vurdu.

23’üncü dakikada Samsunspor gole çok yaklaştı. Hasan savunmanın arkasına derinlemesine bir pas çıkardı. Giresunsporlu oyuncular ofsayt diye bekleyince Murat seri bir şekilde ceza sahasına girdi. Eser’den sıyrıldı ve vuruşundan top yan direkten geri geldi. Sonrasında Giresunspor kontratağa çıktı. Panos’un pasında Özgür Can Özcan çok sert vurdu fakat Furkan gole izin vermedi.

26’ncı dakikada Panos ceza sahası çizgisi üzerinde Ousmane Ndiaye tarafından düşürüldü ve Giresunspor serbest atış kazandı. Topun başına geçen Özgür Can Özcan çok sert vurdu ve topu kalecinin sağından filelerle buluşturdu; 1-0.

35’inci dakikada Dodo, 36’ncı dakikada Özgür Can’ın vuruşlarından sonuç gelmedi.

39’uncu dakikada Özgür Can ceza sahası dışından sert vurdu. Kaleci Furkan topu kontrol edemedi. Topu alan Volkan son derece hızlı davranarak Furkan’ın yerden kalkmasına izin vermeden fileleri havalandırdı; 2-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-0 Giresunspor'un üstünlüğüyle tamamlandı.

50’nci dakikada Giresunspor Recep ile serbest vuruş kullandı. İgors hızlı hamle yaptı ancak topu üstten dışarı yolladı.

54’üncü dakikada İgors ile Fatih çarpıştı. Maçın birinci yardımcı hakemi Mehmet Salih Mazlum orta hakemi penaltı diye uyardı ve hakem Onur Karabaş beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Özgür Can skoru 3-0’a getirdi.

74’üncü dakikada Recep sol kanattan ceza sahasına girdi. Uzaktan kaleyi denedi ama önce Furkan sonrasında savunma gole izin vermedi.

83’üncü dakikada Giresunspor mutlak bir fırsatı değerlendiremedi. Sol kanattan Guido Koçer ortaladı, Özgür Can Özcan yakın kale direği önünde topu üstten dışarı gönderdi.

Maç Giresunspor'un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.



STAT: Giresun Atatürk

HAKEMLER: Onur Karabaş (xxx), Mehmet Salih Mazlum (xxx), Oktay Önge (xxx)

GİRESUNSPOR: Eser (xxx), Berkan (xx), İgors Tarasovs (xxx), Özgür Yılmaz (xx), Rızvan (xxx), Panos Dimitriadis (xxx), Dodo Andre (xx), David Abwo (xx) (Dk. 67 Guido Koçer xx), Volkan (xxx) (Dk. 81 Youssef Yeşilmen), Recep (xxx), Özgür Can Özcan (xxx) (Dk.90+2 Okafor)

SAMSUNSPOR: Furkan (x), Canberk (x), Ousmane Ndiaye (x), Fatih (x), Burhan (x), Muharrem (x) (Dk. 87 Berkay), Hasan (xx), Mustafa (x) (Dk.56 Mehmet x), Halil İbrahim (xx), Murat (x), Alperen (x) (Dk. 67 Distel Zola x)

SARI KARTLAR: Dk. 58 Özgür Yılmaz (Giresunspor), Dk. 48 Hasan Dk. 53 Murat ve Mustafa, Dk. 57 Ndiaye (Samsunspor)

GOLLER: Dk. 26 ve 54 (P) Özgür Can, Dk. 39 Volkan (Giresunspor)