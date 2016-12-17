(ÖZET) Gaziantepspor-Çaykur Rizespor maç sonucu: 1-2 Gaziantepspor ile Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 15. haftasında kozlarını Kamil Olcak Stadyumu'nda paylaştı. Çaykur Rizespor, Kweuke ve Saadane'nin golleriyle sahadan 3 puanla ayrıldı ve bu sezonki ilk deplasman galibiyetini aldı. gazianetspor başında ilk maçına çıkan İbrahim Üzülmez ise sahadan boynu bükük ayrıldı. Rize'de Oboabona kırmızı kart gördü.

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasıdna Çaykur Rizespor, Gaziantepspor'a konuk oldu.



14. dakikada konuk ekip öne geçti. Jantscher’in pasıyla sol kanatta topla buluşan Özgür Çek ceza alanı içine girdikten sonra orta yaptı. Ara direkte bekleyen Kweuke, gelen topu kafayla ağlarla buluşturdu: 0-1



32. dakikada ev sahibi takım beraberliği yakaladı. Ceza alanı içinde yaşanan karambol sonrasında topu önünde bulan Muhammed Ildiz, Van Hintum’a pas verdi. Van Hintum, ceza alanının hemen önünde sol taraftan topun gelişine sert vurdu, savunmaya çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1



39. dakikada sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşu kullanan Van Hintum’un ortasında Elyasa Süme, penaltı noktasının sağ tarafından kafa vuruşunu yaptı ancak top az farkla auta gitti.



Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere bitti. Karşılaşmaya "Terörü lanetliyoruz" pankartı ile çıkan futbolcular, Kayseri’deki terör saldırısında şehit olanlar için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.



İkinci yarıda iki takım da karşılıklı ataklarda bulundu.



50. dakikada Gaziantepspor, mutlak bir golden yararlanamadı. Muhammed Ildiz'in güzel pasıyla altıpas içinde topu çok iyi kontrol eden Evans Kangwa, sol ayağıyla vuruşunu yaptı ancak kaleci Abdoulaye Diallo gole izin vermedi.



53. dakikada ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Muhammed Ildiz açısı dar olmasına rağmen vuruşunu yaptı ancak kaleci Abdoulaye Diallo sağına giden topu çıkarmayı başardı.



70. dakikada sol kanattan Özgür Çek'in ortasında direk dönen topa ceza alanı içine iyi hareketlenen Marwane Saadane sağ ayağıyla gelişine vuruşunu yaparak topu ağlarla buluşturdu.



79. dakikada Çaykur Rizespor, 3. gole çok yaklaştı. Sol kanattan ceza alanı içine giren Özgür Çek pasını arka direğe çıkarıyor. Patrik Tuszynski, uygun durumda sağ ayağıyla şutunu çekti. Kaleci Gökhan Değirmenci sağına giden topu iyi uzanarak çıkardı. İkinci pozisyonda bu kez Jakob Jantscher vuruşunu yapıyor ancak kaleci Gökhan Değirmenci'yi geçen topu çizgi üzerinde Elyasa Süme çıkarmayı başardı.



Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Çaykur Rizespor bu sezon ilk deplasman galibiyetini aldı.