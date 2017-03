Survivor kim elendi | Survivor'da kim elendi 2017 ne zaman belli olacak? Survivor kim elendi? Survivor'da dün ilginç bir gelişme yaşandı. Survivor'da dün yapılması gereken eleme bugüne ertelendi... Survivor'da eleme adayı 4 kişi belirlendi. Dün gerçekleştirilecek Survivor elemesi ile adadan 1 kişiye daha veda edilecekti. Fakat Survivor elemesi bugüne kaldı. İşte Survivor elemesine dair tüm detaylar...

Survivor'da kim elendi 2017 ne zaman belli olacak?

Survivor'da Salı akşamı olması gereken eleme Çarşamba akşamına ertelendi. Yani Survivor'da kimin elendiği yarın belli olacak.

Survivor kim elendi 2017?



Survivor eleme adayları kimler?

Eleme adayları neler söylediler?

Survivor kim elendi?

İlişkili Haber

Survivor bu akşam yayınlanacak mı? Survivor saati ve kanalı değişti mi?

İlişkili Haber

Çılgın Sedat neden elendi? / Survivor son durum

Survivor'da haftanın birincileri kim oldu?

Çılgın Sedat kimdir?

Adem ve Sabriye kavgası

Dün akşam neler yaşandı?

Survivor 2017 Ünlüler kadrosu



Survivor 2017 Gönüllüler kadrosu

Survivor 2017 ilk elenen yarışmacılar

Serhat Akın kimdir?

İlhan Mansız kimdir?

SURVİVOR 2017 hangi günler yayınlanıyor?

Yakup Çınar

sorusunun cevabı bugün Survivor fanlarının en çok merak ettiği konulardan biriydi.'de dokunulmazlık oyununu kaybedenkendi arasında gerçekleştirdiği oylama ve bireysel dokunulmazlık oyunlarının ardından elemeye kalan isimler belli oldu. Berna, Erdi, Bulut ve Gökhanolarak SMS oylamasına çıktı. Bu 4 isimden en düşük oyu alan isimdan elenecek.belli olur olmaz haberimizde olacak. Acun Ilıcalısorusunun cevabını eline gelen kağıttan sonra açıklayacak... Survivor kim elendi sorusunun cevabı yarına kaldı. Bugün iletişim oyunu oynanadı ve eleme gerçekleştirilmedi. Survivor konseyi yarın toplanacak ve adaya bir kişi veda edecek...sorusunun cevabı bu akşam verilmesi gerekiyordu. Ancak Survivor'da eleme yarın (Çarşamba) gününe kaldı. Survivor yarın yayınlanacak 51. bölüm ile nefes kesecek...sorusunun cevabı son bölümde belli oldu. Survivor son bölümde dokunulmazlık oyununu 3 hafta sonra ünlüler takımı kazandı. Berna, Erdi, Bulut ve Gökhan Survivor eleme adayı olarak potaya çıktılar.: Elimden gelen mücadeleyi yapıyorum. Geriden başlamak ve tek başına adapte olmak zor oldu. Sayı alamıyorsak bile takımı ateşlemek lazım. Daha yeni adapte oluyorum. Mücadele etmeye geldim ve buraya gelmek için de mücadele ettik. Yatmaya, uyumaya değil mücadele etmeye geldim. Elimden geleni yapacağım.": "Hiç bir zaman Volkan'la kin beslemedik. Bu akşam beni söylerken 2,5 haftadır performansımda düşük olduğunu söyledi, ben sakatlıktan çıktım geldim ve oyun kaybetmedim. Sembol kazandım. İletişim ödüllerinde oyun kaybetmedim. Performans olarak konuşacaklarsa asıl oyun alamayan arkadaşlara baksınlar. Oyun içinde oyunlar olabiliyor. Bunları da bilerek buraya geldik.": "Beşinci kez aday oluşum. Son haftalarda çoğunluk aday olunca Erdi'nin sözleriyle örnek verip devam ediyor. Ben buradayım sıkınt yok. Geldiğim, konuştuğum ne varsa aynı şekilde devam ediyorum. Vaatlerde bulunmuyorum. Ben buraya tek başına Erdi Ünver olarak geldim. "Ortak malı köpekler yemez" diye bir söz var. Survivor karakterin dirayet sınavıdır.": "Erdi'yle aynı potada olmak iyi bir his değil. Kendi doğrularımdan yola çıkarak hareket ettim. Ogeday ve Elif'le tartışmalarımız oldu. Samimiyetsizlikleri ve bunları hak ettiğimi düşünmüyorum. Ben buraya Survivor'ı yaşamaya ve parkurları yaşamak için geldim. Üzgünüm inşallah gitmem. Mücadele ve hırsı gösterdiğimi düşünüyorum."Survivor son bölümde ünlüler ile gönüllüler takımı elemeye kalacak iki kişinin belli olacağı dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Nefes kesen ve finale kalan oyunu 6 oyun sonra ünlüler takımı kazandı.dokunulmazlık oyununu bu haftada ünlüler kaybetti. Ünlüler Şahika'yı tek aday olarak potaya çıkarttı. Bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Adem'de Sedat'ın ismini söyleyince elenmesi muhtemel iki aday belli oldu. 20 Mart'ta oynanan Survivor dokunulmazlık oyununu ünlüler kaybetti. Ünlülerde bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan isim Sabriye oldu. Sabriye Furkan'ıolarak belirledi. Ünlüler adasında yapılan oylamada ismi en çok yazılan isim Pınar olunca Pınar'daolarak belirlendi.sorusu cevap bulur bulmaz haberimizde olacak...si için 4 aday belirlenmiş oldu. Şahika, Sedat, Pınar ve Furkan Survivoroldu.Bugün yaklaşık birkaç saat önce Pınar'la konuşurken hatta sonradan Adem'le konuşurken söyledim. Çok hissediyorum dedim. Bugün ben gidiceğim dedim. Binlerce insan var Survivor'a katılmak isteyen. Bir tane pirinç tanesinin ne anlama geldiğini öğrendim. Yüze bakılıp abi denilip ama abi derken bile o saygısızlığı gördüm. Yavaş yavaş yaşlar eksiliyor. Allah kimseye kaza bela vermesin burada kalan. Benim Gönüllüler takımı ile ilgili de hiçbir sıkıntım yok. Herkese hakkımı helal ediyorum. Her şey çok güzeldi. Sizin söylediğiniz gibi geride mutlaka iz bırakmışızdır. Bu zamana kadar beni destekleyen herkese sonsuz teşekkür ediyorum.Survivor'da en çok sayıyı alan erkek yarışmacılarda birinci Gönüllüler takımından Volkan oldu. 27 puanla birinci olan Volkan'ın ardından ikinci olan isim Ünlüler takımından Serhat oldu.Kızlarda birinci olan isim Gönüllüler takımından Tuğçe oldu. İkinci isim ise yine Gönüllüler takımından Elif.Çılgın Sedat olarak tanınan Sedat Kapurtu aslen Sivaslıdır. 16-17 yaşlarındayken mahalle arasında futbol oynayarak spora yönelen Sedat Kapurtu'nın kardeşi Vedat Kapurtu (d.1978) da futbolla ilgilenmektedir. Futbol kariyerine nokta koyarak müzik alanında çalışmalar yapan Sedat Kapurtu'nun kardeşi ise profesyonel futbolcu olarak kalecilik yapmaya devam etmektedir.Sedat Kapurtu, 4 sene Kadıköy Halk eğitim merkezinde eğitim aldıktan sonra Şan bölümü okudu. Tar ve Cümbüş çalmaya başlayan Sedat Kapurtu'ya 17 yaşında hocası cümbüş hediye etmiştir. Hocasının aynı yıl vefat etmesinin ardından evlatları, cümbüşü babamızdan yadigar diyerek almışlardır. Çok iyi bir cümbüş ustası olabilecekken yaşadığı bu durumun ardından Sedat Kapurtu sazına küsmüş bu tarihin ardından cümbüşü eline hiç almamıştır. İyi bir müzik kulağına sahip olan Çılgın Sedat, bağlama, davul, bateri, klavye, kanun çalabilmektedir.Müzik alanındaki yoğun temposunun yanı sıra spordan da geri durmayan Çılgın Sedat, yıllarca karate, kickbox, teakwando sporu ile ilgilenmeyi sürdürmüştür. 1 Eylül 2008 tarihinde Zeytinburnuspor’da profesyonel futbolculuğa başlamıştır. 1 Temmuz 2011 tarihine kadar devam ettikten sonra futbola veda eden Çılgın Sedat, 2 sene Zeytinburnu’nda 3 sene de amatör olarak sürdürdüğü futbol hayatını noktaladı. Çılgın Sedat, aynı zamanda Muaythai hakemliği de yapmaktadır.Küçük yaşta katıldığı ses yarışmasında ikinci olan Çılgın Sedat, kuaförlükten futbola, futboldan şarkıcılığa, şarkıcılıktan smackdown'a birçok meziyeti olan bir isimdir.Çılgın Sedat, 2005 yılında Özlem Kapurtu ile evlendi. Siraç (d.2006) adında bir engelli ve Yağız Kapurtu adında 2 oğlu vardır. 2014 yılında “Çılgın Sedat İle Çılgın Show” adında her pazartesi ekranlarda yer aldı.2015 yılında eşi Özlem Kapurtu ile beraber sunuculuğunu İlker Ayrık’ın yaptığı “Ben Bilmem Eşim Bilir” yarışmasına katıldı.Çılgın Sedat, 2016 yılında Mersin'de “Club Çılgın” adı ile bir eğlence mekanı açmıştır. Yaklaşık 6 ay önce açtığı bu yer 11 Ekim 2016 tarihinde çıkan bir yangın neticesinde kül olmuştur.Yarışmanın başından bu yana takım tarafından dışlandığını söyleyerek konseylerde gözyaşı döken Şahika, bu kez adada en iyi anlaştığı Adem Kılıççı ile tartışma yaşadı. İkilinin kavgasının gündem yarattığı adada Şahika’ya “Yazıklar olsun sana. Seni burada en çok ben korudum, ben sahip çıktım. nankörsün sen” diyen Adem, oldukça sinirlendi. Adem’in çıkışına aynı sertlikte yanıt veren Şahika ise “Kimsenin beni korumasına ihtiyacım yok böyle bir beklentim de yok” diyerek elindeki su matarasını kumlara doğru fırlattı.Survivor'da dün akşam heyecan dolu bir yarışma ile dokunulmazlık oyunu sahibini buldu. Önceki oyunda ilk dokunulmazlığı ünlüler takımı kaybetmiş ve iki arkadaşlarını elenme adayı olarak potaya koymuşlardı. Dün akşamki oyunu da yine ünlüler takımı kaybedince takımın tüm dengesi bozuldu ve iki aday daha elenmek üzere potaya kondu. Peki dün akşam Survivor'da kimlerin adı yazıldı? Yeni bölüm fragmanında ise Adem ve Sabriye arasındaki şok kavga herkesi şaşırttı..İlhan Mansız, Serhat Akın, Şakşuka Tarık Mengüç, Çılgın Sedat, Furkan Kızılay ve boksör Adem KılıçcıMilli dalgıç Şahika Ercümen, DJ Berna Öztürk, atlet Sema Apak, milli atlet Pınar Saka, dizi oyuncusu Seda Demir, kickboksçu Sabriye Şengül.Acun Ilıcalı ve ekibi, yarışmaya katılacak ‘Gönüllüler’i 300 binin üzerindeki başvuru arasından seçti.’Göz6’dan üç kişinin katılacağıEser West, Ogeday Girişken, Burçak Tuncer, Volkan Çetinkaya, Gökhan Gözükan, Elif Şadaoğlu, Fulya Şahin, Deniz Gültekin ve Tuğçe Melis Demir.Fulya Şahin, Seda Demir ve Denisa Gültekin, Yiğit, Eser West, DJ Berna Öztürk, Sadin, Fatih HürkanSerhat Akın 5 Haziran 1981 yılında Bretten’de doğmuştur. 1991 yılında, 10 yaşındayken Almanya’nın Karlsruher takımının altyapısına girerek futbol hayatına başlangıç yaptı. 2000 yılına kadar burada oynadı ve 9 yıl boyunca takıma hizmet etti. Daha sonra Fenerbahçe’ye transfer olarak Türkiye’de futbol kariyerine başlamış oldu. Aynı zamanda milli takımda da görev almayı başardı. Genç yaşına rağmen forma şansı buldu ve kısa bir süre içerisinde bütün taraftarlar tarafından sevilir hale geldi.Kadıköy Boğası lakabını da forvet hattında oynarken kazandı. Teknik direktör Daum zamanında forvet hattından alınarak, sağ açığa konmuştur. Bu mevkide görev alırken daha az gol atmaya başladı. Derbi maçlarda da çok sayıda golü bulunuyor. 2006 sezonunda Galatasaray’ı 6 – 0 yendikleri maçta, toplam 2 gole imzasını atmıştır. Fenerbahçe forması altında, ligde toplam 125 kere forma giymiş ve 41 gol atmıştır. Burada bulunduğu 5 sezonda Serhat Akın 3 kere de şampiyonluk gördü. 2006 – 2007 sezonunda tekrardan Almanya’ya döndü ve Köln takımını transferi gerçekleşti. Köln’e kiralık olarak gönderildi ve burada 1 sene kadar görev yaptı. Sonraki sezon Anderlecht’e transfer oldu. Buradaki ilk sezonunda şampiyonluk gören Serhat Akın, Belçika ligi şampiyonluğu yaşayan ilk Türk futbolcu olma unvanını da kazanmıştır. Köln’de oynarken geçirmiş olduğu sakatlık sonrasında uzun bir süre boyunca yeşil sahalardan uzak kaldı.2008 – 2009 sezonunda tekrardan Türkiye’ye dönüş yaptı. Bu sezonda Beşiktaş tarafından istense de, Kocaelispor’a transferi gerçekleşmiştir. Uzun bir sakatlıktan çıktıktan sonra, takımda 11 maçta görev aldı. Henüz sezonun yarısındayken, parasını alamadığı için sözleşmesini feshetti ve Kocaelispor sayfasını da kapatmış oldu. Sezonun diğer yarısını ise Konyaspor içerisinde tamamladı. Ancak takım küme düştükten sonra, buradan da ayrılmış ve futbol kariyerine başlamış olduğu takıma geri dönmüştür. 2012 – 2013 sezonunda Denizlispor ile anlaşsa da, kulüp başkanı kendisini kadroda düşünmediği için transferi gerçekleşmedi. Son olarak da Almanya 4. lig takımı olan Berliner AK 07 takımına transfer olmuştur. Serhat Akın daha sonra futbolu bıraktı.İlhan Mansız, 10 Ağustos 1975 tarihinde Almanya, Kempten’de dünyaya geldi. Aslen Eskişehirli olan İlhan Mansız, 13 yaşında futbola başladı. Augsburg takımıyla Almanya Gençler Şampiyonu oldu. Dikkatleri üzerine çeken İlhan Mansız, 1994 yılında FC Köln'e transfer oldu. 1998 yılında 1. Lig takımlarından Samsunspor'a transfer oldu. 3 sezon Samsunspor'da oynadıktan sonra 2001 yılında Tümer Metin ile beraber Beşiktaş’a geçti. 2001-2002 sezonunda başarılı performansını sürdürdü ve attığı 21 golle Galatasaray'dan Arif Erdem'le birlikte gol krallığını paylaştı. 2002 yılında Türkiye’nin 3. olduğu Dünya Kupası'nda en etkili isimlerden biriydi. Turnuvanın ardından uzun süren sakatlıklar nedeni ile 2002/2003 sezonunda bir süre Beşiktaş'ta kadroya giremedi. Ancak sezon ilerledikçe düzeldi ve lig şampiyonluğunda büyük rol aldı. Beşiktaş formasıyla ligde 58 maçta 36 gol attı.2004 yılında Japon takımı Vissel Kobe'ye transfer oldu. Sakatlıklar ve uyum sağlayamama nedeni ile aynı yıl 30 Kasım 2004 tarihinde Almanya takımlarından ekibi Hertha Berlin ile anlaşıp Almanya'ya geri döndü. 2005-2006 sezonunda Ankaragücü'ne transfer oldu. Ankaragücünde oynadığı 9 maçta 4 gol attı.Futbol hayatının son golünü Ankaragücü formasıyla 30 Ekim 2005 tarihinde oynanan Süper Lig maçında Beşiktaş'a attı.2006 yılının Şubat ayında Almanya’da bir trafik kazası geçirdi ve futbolu bıraktığını söyledi. Ancak tedavisine antrenmanlarına devam etti. İlhan Mansız, 2009'da futbolu bıraktı.İlhan Mansız, 38 kez A Milli Futbol Takımı forması giydi, bu maçlarda 7 gol attı. 3. olduğumuz 2002 FIFA Dünya Kupası'nda üç gol attı.2007 yılında “Doktorlar” dizisinde Ömer Güven karakterini canlandırdı. Dr. Zeynep karakterini canlandıran Gamze Topuz ve diğer oyuncular olan Kutsi, Yasemin Ergene, Bekir Aksoy, Yağmur Atacan, Cüneyt Türel, Melike Güner ile birlikte rol almıştır.İlhan Mansız'ın bilinmeyen yeteneğiİlhan Mansız'ın bilinmeyen yeteneği 2009 yılında “Çıngıraklı Top” sinema filminde Yunan Teknik Direktör rolünü oynamıştır.2007 yılında sunuculuğunu Behzat Uygur ve Gamze Özçelik'in yaptığı ve jüri koltuğunda Olcayto Ahmet Tuğsuz, Ayşe Arman, Sema Çelebi, Alinur Velidedeoğlu ve Hande Ataizi olan İkinci sezon “Buzda Dans” adlı buz pateni yarışmasına katıldı ve birinci oldu.Almanca, İngilizce, İtalyanca bilen İlhan Mansız 2003 yılında Nina Ritter ile evlendi 2004 yılında boşandı. Aimee Mansız (d.2004) adında bir çocuğu vardır.reytinglere doymuyor. Peki,vatandaşlar bu sorunun cevabını merak ediyor.'nin haftada 3 gün yayınlanacağı açıklandı.ninvesaat 20.00'de izleyicileriyle buluşacak.