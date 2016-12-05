TRT1 uydudan şifresiz nasil izlenir? Beşiktaş-Leipzig maçı TRT 1 Biss Key ayarları...

Beşiktaş-Leipzig maçı Trt1 Biss Key şifresi



Beşiktaş-Leipzig maçı maçı TRT 1 Biss Şifresi;

Beşiktaş-Leipzig maçı TRT 1 Uydu Frekans Bilgileri

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UEFA Süper Kupa'daheyecanı'de canlı ve şifresiz olarak yaşanacak. Nefesleri kesecek maç'den canlı ve şifresiz olarak izlemek isteyen futbolseverlerinayarlarına ihtiyaçları var. Peki bu bilgiler nasıl girilir?TRT1'denve şifresiz olarak nasıl izlenir? Ayrıcar?larını aşamalı olarak haberimizin detaylarında okuyabilirsiniz...Maç sırasında şifreleme problemiyle karşılaşan kullanıcılarınbilgilerini girmeleri gereecek. Biss Key girmeden önce bilinmesi gerekenlerin başında, uydu alıcısının Biss Key kırabilme özelliğine sahip olup olmadığı geliyor. Şifreyi kırabilmek için uydu alıcınızın Biss şifre çözebilme özelliğine sahip olması gerekmektedir. Eğer uydu alıcınızın şifre çözme özelliği açık durumda değilse, uydu alıcınızı aldığınız yetkili servisten destek isteyiniz.Uydu alıcınızın menüsünde 'CAS', 'Key Girişi', 'CAS System', 'CAS Keys' veya benzer bir isimle yer alan KEY girişi menüsüne gelin.Açılacak menüde yer alan şifreleme tiplerinden (Şifre Tipi, Cas Type veya benzer bir isimdeki seçenek) Biss olanını seçin.. Açılacak menüde yer alan talimatları uygulayarak aşağıdaki değerleri girin.TRT için; Biss ID: 0x1FFF ya da 0x1FFE (eğer 6 haneli ise Biss ID 0x001FFF ya da 0x001FFE olarak girilmelidir)Biss TP: 11919/24444 (V) (Bazı modellerde bu sorulmamaktadır.)Key Değeri: 10000000000000 (eğer 12 hane varsa key değeri 100000000000 olmalıdır.)Şifreyi kaydedip (Kaydet, Tamam, Save veya OK) menüden çıkın.Şifreyi kaydettiğiniz halde yine izleyemiyor ve hâlâ 'kanal şifreli' gibi bir uyarı ile karşılaşıyorsanız uydu alıcınızı kapatıp açın.. Eğer alıcınız hala şifreyi çözemiyorsa lütfen cihazınızı satın aldığınız yetkili servisten destek isteyin.Biss ID: 0×1FFE (Biss ID Menüsü 6 Haneli İse 0×001FFE olarak girilmelidir.)Biss TP: 11919 / 244444 (V) (Bazı Uydu Cihazlarında Bu Seçenek Bulunmamaktadır.)Key Değeri: 1 00 00 00 00 00 00 (Cihazınızda Key Değeri Atayacağınız Aralıklar 12 Haneden Fazla İse Sonuna 0 "SIFIR" Koyarak Tamamlayabilirsiniz / Doldurabilirsiniz.)Uydu Adı Frekans POL Sembol FECTürksat 4A Batı 42ºE / Türkiye – Avrupa 11.958 V 27500 5/6