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TRT1 uydudan şifresiz nasil izlenir? Beşiktaş-Leipzig maçı TRT 1 Biss Key ayarları...

TRT 1 şifresiz nasıl izlenir? TRT 1 Biss Key ayarları... Süper Kupa Beşiktaş-Leipzig maçı TRT 1'den canlı ve şifresiz olarak ekranlarda. Peki Beşiktaş-Leipzig maçı TRT 1'den uydudan şifresiz ve canlı olarak nasıl izlenir? Bunun için TRT 1 Biss Key ayarlarına ihtiyaç var. TRT1'i şifresiz ve canlı olarak izlemenin yolları haber detayında...

26 Eylül 2017, Salı 10:38

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TRT 1 şifresiz nasıl izlenir? UEFA Süper Kupa'da  Beşiktaş-Leipzig heyecanı TRT 1'de canlı ve şifresiz olarak yaşanacak. Nefesleri kesecek maç TRT'den canlı ve şifresiz olarak izlemek isteyen futbolseverlerin TRT 1 Biss Key ayarlarına ihtiyaçları var.  Peki bu bilgiler nasıl girilir?   Beşiktaş-Leipzig maçı TRT1'den canlı ve şifresiz olarak nasıl izlenir? Ayrıca TRT 1 Uydudan nasıl şifresiz izlenir? TRT 1 Biss Key ayarlarını aşamalı olarak haberimizin detaylarında okuyabilirsiniz...
 

Beşiktaş-Leipzig maçı Trt1 Biss Key şifresi


1. Maç sırasında şifreleme problemiyle karşılaşan kullanıcıların TRT 1 Biss Key bilgilerini girmeleri gereecek. Biss Key girmeden önce bilinmesi gerekenlerin başında, uydu alıcısının Biss Key kırabilme özelliğine sahip olup olmadığı geliyor. Şifreyi kırabilmek için uydu alıcınızın Biss şifre çözebilme özelliğine sahip olması gerekmektedir. Eğer uydu alıcınızın şifre çözme özelliği açık durumda değilse, uydu alıcınızı aldığınız yetkili servisten destek isteyiniz.

2. Uydu alıcınızın menüsünde 'CAS', 'Key Girişi', 'CAS System', 'CAS Keys' veya benzer bir isimle yer alan KEY girişi menüsüne gelin.

3. Açılacak menüde yer alan şifreleme tiplerinden (Şifre Tipi, Cas Type veya benzer bir isimdeki seçenek) Biss olanını seçin.

4. Açılacak menüde yer alan talimatları uygulayarak aşağıdaki değerleri girin.

TRT için; Biss ID: 0x1FFF ya da 0x1FFE (eğer 6 haneli ise Biss ID 0x001FFF ya da 0x001FFE olarak girilmelidir)
Biss TP: 11919/24444 (V) (Bazı modellerde bu sorulmamaktadır.)
Key Değeri: 10000000000000 (eğer 12 hane varsa key değeri 100000000000 olmalıdır.)
5. Şifreyi kaydedip (Kaydet, Tamam, Save veya OK) menüden çıkın.

6. Şifreyi kaydettiğiniz halde yine izleyemiyor ve hâlâ 'kanal şifreli' gibi bir uyarı ile karşılaşıyorsanız uydu alıcınızı kapatıp açın.

7. Eğer alıcınız hala şifreyi çözemiyorsa lütfen cihazınızı satın aldığınız yetkili servisten destek isteyin.


Beşiktaş-Leipzig maçı maçı TRT 1 Biss Şifresi;


Biss ID: 0×1FFE (Biss ID Menüsü 6 Haneli İse 0×001FFE olarak girilmelidir.)
Biss TP: 11919 / 244444 (V) (Bazı Uydu Cihazlarında Bu Seçenek Bulunmamaktadır.)
Key Değeri: 1 00 00 00 00 00 00 (Cihazınızda Key Değeri Atayacağınız Aralıklar 12 Haneden Fazla İse Sonuna 0 "SIFIR" Koyarak Tamamlayabilirsiniz / Doldurabilirsiniz.)
 

 Beşiktaş-Leipzig maçı TRT 1 Uydu Frekans Bilgileri


Uydu Adı Frekans POL Sembol FEC

Türksat 4A Batı 42ºE / Türkiye – Avrupa 11.958 V 27500 5/6
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2017/2018 Sezonu Süper Lig

22 Eylül 2017 Cuma

  • Trabzonspor
    3- 4
    Aytemiz Alanyaspor

23 Eylül 2017 Cumartesi

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Akhisar Bld.
  • Gençlerbirliği
    1- 0
    Medipol Başakşehir
  • Fenerbahçe
    2- 1
    Beşiktaş

24 Eylül 2017 Pazar

  • Demir Grup Sivasspor
    2- 3
    Göztepe
  • K. Karabük
    2- 4
    Evkur Yeni Malatyaspor
  • Kasımpaşa
    1- 1
    Kayserispor
  • Bursaspor
    1- 2
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25 Eylül 2017 Pazartesi

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    3- 0
    Osmanlıspor FK
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1 Galatasaray 6 16
2 Beşiktaş 6 13
3 Göztepe 6 13
4 Fenerbahçe 6 11
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5 Kayserispor 6 11
6 Medipol Başakşehir 6 10
7 Teleset Mob. Akhisarspor 6 10
8 Bursaspor 6 9
9 Trabzonspor 6 8
10 Kasımpaşa 6 8
11 Evkur Yeni Malatyaspor 6 7
12 Aytemiz Alanyaspor 6 7
13 Antalyaspor 6 6
14 Atiker Konyaspor 6 6
15 Demir Grup Sivasspor 6 6
16 Kardemir Karabükspor 6 5
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