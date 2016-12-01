A2 TV nasıl izlenir? A2 Tv frekans bilgileri (Digiturk, D Smart, Teledünya hangi kanal) Türkiye Kupası'nda heyecan A2TV'de devam ediyor. Futbolseverler, A2 TV nasıl izlenir? A2 Tv canlı izleme yöntemleri sorgulamasını yapıyor. Türkiye Kupası'nda 3. hafta maçları başladı. Peki Türkiye Kupası maçları ve yayınları yapan A2 Tv (A2) kanalı nasıl izlenir? Frekans bilgileri nelerdir? Digiturk, DSmart ve Teledünya hangi kanal? Hatırlatma; Menemen Belediyespor-Fenerbahçe maçı A2'de canlı..

A2 TV, A2 kanalı nasıl izlenir, frekans bilgileri nelerdir? Hangi platformlarda yayın yapıyor ve kanal bilgileri son dönemde futbol severlerin en çok merak ettiği bazı sorular. Beşiktaş, A2 Tv'de de olacak. Kupa maçlarının yayıncı kuruluşunun yeni yayın organı olan A2 TV

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Öncelikle A2 Tv hangi platformlardan izlenecek? Yeni kanal neredeyse tüm platformlarda mevcut. Teledünya, Turkcell Tv, Tivibu ve TÜRKSAT'tan rahatlıkla A2 Tv'yi canlı izleyebilirsiniz. Peki A2 TV bu platformlarda hangi sıralamada yer alıyor.



A2 TV’nin platformlardaki sıralaması



A2 TV’yi uydu üzerinden canlı izlemek isteyenler aşağıdaki frekans bilgileri aracılığıyla izleyebilirler…



TÜRKSAT 4A uydusunda,

Frekans: 12053 Mhz

Symbol Rate: 27500

FEC: 5/6

Pol: H ( Yatay)



A2 frekans bilgileri kanalın İnternet sitesi üzerinden tüm izleyicilere duyuruldu. Türk futbolunun önemli organizasyonlarından Ziraat Türkiye Kupası maçlarının bazılarını yeni açılan A2 kanalı üzerinden yayınlayacağını duyuran ATV, A2 frekans bilgilerini paylaştı. İşte birçok maçın verileceği A2 TV frekans bilgileri ve Digitürk, Teledünya, Türkcell TV, Tivibu platformlarındaki kanal numarası



Ziraat Türkiye Kupası maçlarının yanı sıra Ezel, Elveda Rumeli, Sıla, Aliye, Avrupa Yakası, Asmalı Konak, Selena, Adanalı gibi bir döneme damga vurmuş dizilerin de yer alacağı A2'yi yukarıdaki frekanslar aracılığıyla izleyebilirsiniz.



Türkiye Kupası maçları hangi kanalda? İşte 3. hafta programı...



20 Aralık Salı

12.00 Yeni Amasyaspor-Sivasspor ASPOR (Amasya 12 Haziran)

14.00 Kasımpaşa-İnegölspor ASPOR (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Elazığspor-Anagold 24Erzincanspor ASPOR (Elazığ Atatürk)

18.00 Medipol Başakşehir-Göztepe A2TV (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

20.00 Boluspor-Beşiktaş A2TV (Bolu Atatürk)



21 Aralık Çarşamba

12.00 Gümüşhanespor-Atiker Konyaspor ASPOR (Gümüşhane Yenişehir)

14.00 Ümraniyespor-Akhisar Belediyespor ASPOR (Ümraniye Belediye)

14.30 Sancaktepe Belediyespor-Çaykur Rizespor A2TV (15 Temmuz)

16.30 Gaziantepspor-Kırklarelispor ASPOR(Fanatik haberi)(Kamil Ocak)

18.30 Osmanlıspor-Şanlıurfaspor A2TV (Osmanlı)

20.30 Galatasaray-Tuzlaspor ATV (Türk Telekom Arena)



22 Aralık Perşembe

12.00 Amed Sportif Faaliyetler-Gençlerbirliği ASPOR (Seyrantepe Spor Kompleksi)

14.00 Aydınspor 1923-Bursaspor ASPOR (Adnan Menderes)

16.30 Kayserispor-Darıca Gençlerbirliği ASPOR (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

18.30 Trabzonspor-Kızılcabölükspor A2TV (Hüseyin Avni Aker)

20.30 Menemen Belediyespor-Fenerbahçe ATV (İzmir Atatürk) , frekans bilgileri nelerdir? Hangi platformlarda yayın yapıyor ve kanal bilgileri son dönemde futbol severlerin en çok merak ettiği bazı sorular. Galatasaray Fenerbahçe ve Trabzonspor dahil bir çok takımın mücadele ettiği Türkiye Kupası maçları bundan böyle'de de olacak. Kupa maçlarının yayıncı kuruluşunun yeni yayın organı olan A2 TV Ziraat Türkiye Kupası 'nda oynanan bir çok önemli mücadeleyi canlı olarak ekranlara getiriyor. Ancak kanal yeni olduğu için bir çok izleyici A2 Tv'nin nasıl izleneceği ya da A2 Tv'nin hangi platformlarda yer alacağını bilmiyor. Bu haberin detaylarında merak edilen bu sorulara cevap bulmaya çalışacağız.Yeni kanal neredeyse tüm platformlarda mevcut. Digitürk 'tan rahatlıkla A2 Tv'yi canlı izleyebilirsiniz. Peki A2 TV bu platformlarda hangi sıralamada yer alıyor. Digitürk ’te 35 nolu kanal, Teledünya’da 37 nolu kanal, Turkcell TV’de 29 nolu kanal, Tivibu’da 59 nolu kanalda ve TÜRKSAT 4A uydusunda yer alıyor.A2 TV’yi uydu üzerinden canlı izlemek isteyenler aşağıdaki frekans bilgileri aracılığıyla izleyebilirler…TÜRKSAT 4A uydusunda,Frekans: 12053 MhzSymbol Rate: 27500FEC: 5/6Pol: H ( Yatay)A2 frekans bilgileri kanalın İnternet sitesi üzerinden tüm izleyicilere duyuruldu. Türk futbolunun önemli organizasyonlarından Ziraat Türkiye Kupası maçlarının bazılarını yeni açılan A2 kanalı üzerinden yayınlayacağını duyuran ATV, A2 frekans bilgilerini paylaştı. İşte birçok maçın verileceği A2 TV frekans bilgileri ve Digitürk, Teledünya, Türkcell TV, Tivibu platformlarındaki kanal numarasıZiraat Türkiye Kupası maçlarının yanı sıra Ezel, Elveda Rumeli, Sıla, Aliye, Avrupa Yakası, Asmalı Konak, Selena, Adanalı gibi bir döneme damga vurmuş dizilerin de yer alacağı A2'yi yukarıdaki frekanslar aracılığıyla izleyebilirsiniz.12.00 Yeni Amasyaspor-Sivasspor ASPOR (Amasya 12 Haziran)14.00 Kasımpaşa-İnegölspor ASPOR (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)16.00 Elazığspor-Anagold 24Erzincanspor ASPOR (Elazığ Atatürk)18.00 Medipol Başakşehir-Göztepe A2TV (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)12.00 Gümüşhanespor-Atiker Konyaspor ASPOR (Gümüşhane Yenişehir)14.00 Ümraniyespor-Akhisar Belediyespor ASPOR (Ümraniye Belediye)14.30 Sancaktepe Belediyespor-Çaykur Rizespor A2TV (15 Temmuz)16.30 Gaziantepspor-Kırklarelispor ASPOR(Fanatik haberi)(Kamil Ocak)18.30 Osmanlıspor-Şanlıurfaspor A2TV (Osmanlı)22 Aralık Perşembe12.00 Amed Sportif Faaliyetler-Gençlerbirliği ASPOR (Seyrantepe Spor Kompleksi)14.00 Aydınspor 1923-Bursaspor ASPOR (Adnan Menderes)16.30 Kayserispor-Darıca Gençlerbirliği ASPOR (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)