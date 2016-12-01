A2 TV nasıl izlenir? A2 Tv frekans bilgileri (Digiturk, D Smart, Teledünya hangi kanal)

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Öncelikle A2 Tv hangi platformlardan izlenecek? Yeni kanal neredeyse tüm platformlarda mevcut. Digitürk, Teledünya, Turkcell Tv, Tivibu ve TÜRKSAT'tan rahatlıkla A2 Tv'yi canlı izleyebilirsiniz. Peki A2 TV bu platformlarda hangi sıralamada yer alıyor.
A2 TV’nin platformlardaki sıralaması
Digitürk’te 35 nolu kanal, Teledünya’da 37 nolu kanal, Turkcell TV’de 29 nolu kanal, Tivibu’da 59 nolu kanalda ve TÜRKSAT 4A uydusunda yer alıyor. A2 TV’yi uydu üzerinden canlı izlemek isteyenler aşağıdaki frekans bilgileri aracılığıyla izleyebilirler…
TÜRKSAT 4A uydusunda,
Frekans: 12053 Mhz
Symbol Rate: 27500
FEC: 5/6
Pol: H ( Yatay)
A2 frekans bilgileri kanalın İnternet sitesi üzerinden tüm izleyicilere duyuruldu. Türk futbolunun önemli organizasyonlarından Ziraat Türkiye Kupası maçlarının bazılarını yeni açılan A2 kanalı üzerinden yayınlayacağını duyuran ATV, A2 frekans bilgilerini paylaştı. İşte birçok maçın verileceği A2 TV frekans bilgileri ve Digitürk, Teledünya, Türkcell TV, Tivibu platformlarındaki kanal numarası
Ziraat Türkiye Kupası maçlarının yanı sıra Ezel, Elveda Rumeli, Sıla, Aliye, Avrupa Yakası, Asmalı Konak, Selena, Adanalı gibi bir döneme damga vurmuş dizilerin de yer alacağı A2'yi yukarıdaki frekanslar aracılığıyla izleyebilirsiniz.
Türkiye Kupası maçları hangi kanalda? İşte 3. hafta programı...
20 Aralık Salı
12.00 Yeni Amasyaspor-Sivasspor ASPOR (Amasya 12 Haziran)
14.00 Kasımpaşa-İnegölspor ASPOR (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Elazığspor-Anagold 24Erzincanspor ASPOR (Elazığ Atatürk)
18.00 Medipol Başakşehir-Göztepe A2TV (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
20.00 Boluspor-Beşiktaş A2TV (Bolu Atatürk)
21 Aralık Çarşamba
12.00 Gümüşhanespor-Atiker Konyaspor ASPOR (Gümüşhane Yenişehir)
14.00 Ümraniyespor-Akhisar Belediyespor ASPOR (Ümraniye Belediye)
14.30 Sancaktepe Belediyespor-Çaykur Rizespor A2TV (15 Temmuz)
16.30 Gaziantepspor-Kırklarelispor ASPOR(Fanatik haberi)(Kamil Ocak)
18.30 Osmanlıspor-Şanlıurfaspor A2TV (Osmanlı)
20.30 Galatasaray-Tuzlaspor ATV (Türk Telekom Arena)
22 Aralık Perşembe
12.00 Amed Sportif Faaliyetler-Gençlerbirliği ASPOR (Seyrantepe Spor Kompleksi)
14.00 Aydınspor 1923-Bursaspor ASPOR (Adnan Menderes)
16.30 Kayserispor-Darıca Gençlerbirliği ASPOR (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
18.30 Trabzonspor-Kızılcabölükspor A2TV (Hüseyin Avni Aker)
20.30 Menemen Belediyespor-Fenerbahçe ATV (İzmir Atatürk)