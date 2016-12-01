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A2 TV nasıl izlenir? A2 Tv frekans bilgileri, A2 kanalı ( (Digiturk, D Smart, Teledünya hangi kanal)

A2Tv nasıl izlenir? A2Tv canlı izleme yöntemleri nelerdir? Ayrıca Digiturk, DSmart ve Teledünya A2 tv'de hangi kanal? A2 Tv frekans bilgileri... Türkiye Kupası'nda oynanacak bazı mücadeleler A2Tv'den canlı yayınlanacak. Bu nedenle taraftarlar A2TV ile alakalı bilgileri araştırıyor...

27 Kasım 2017, Pazartesi 09:42

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A2 TV nasıl izlenir? A2 Tv frekans bilgileri, A2 kanalı ( (Digiturk, D Smart, Teledünya hangi kanal)
A2TV, A2 kanalı nasıl izlenir, frekans bilgileri nelerdir? Hangi platformlarda yayın yapıyor ve kanal bilgileri son dönemde futbol severlerin en çok merak ettiği sorulardan bazıları. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor dahil bir çok takımın mücadele ettiği Türkiye Kupası maçları bundan böyle A2Tv'de de olacak. Kupa maçlarının yayıncı kuruluşunun yeni yayın organı olan A2 TV Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan bir çok önemli mücadeleyi canlı olarak ekranlara getiriyor. Ancak kanal yeni olduğu için bir çok izleyici A2 Tv'nin nasıl izleneceği ya da A2 Tv'nin hangi platformlarda yer alacağını bilmiyor. A2 TV yayın akışı da haberimizin detaylarında. Bu haberin detaylarında merak edilen bu sorulara cevap bulmaya çalışacağız. 

Öncelikle A2 Tv hangi platformlardan izlenecek? Yeni kanal neredeyse tüm platformlarda mevcut. Digitürk, Teledünya, Turkcell Tv, Tivibu ve TÜRKSAT'tan rahatlıkla A2 Tv'yi canlı izleyebilirsiniz. Peki A2 TV bu platformlarda hangi sıralamada yer alıyor.

A2 TV’nin platformlardaki sıralaması

Digitürk’te 35 nolu kanal, Teledünya’da 37 nolu kanal, Turkcell TV’de 29 nolu kanal, Tivibu’da 59 nolu kanalda ve TÜRKSAT 4A uydusunda yer alıyor. A2 TV’yi uydu üzerinden canlı izlemek isteyenler aşağıdaki frekans bilgileri aracılığıyla izleyebilirler…
TÜRKSAT 4A uydusunda,
Frekans: 12053 Mhz
Symbol Rate: 27500
FEC: 5/6
Pol: H ( Yatay)

A2 frekans bilgileri kanalın İnternet sitesi üzerinden tüm izleyicilere duyuruldu. Türk futbolunun önemli organizasyonlarından Ziraat Türkiye Kupası maçlarının bazılarını yeni açılan A2 kanalı üzerinden yayınlayacağını duyuran ATV, A2 frekans bilgilerini paylaştı. İşte birçok maçın verileceği A2 TV frekans bilgileri ve Digitürk, Teledünya, Türkcell TV, Tivibu platformlarındaki kanal numarası
 

 





1 YORUM GİRİŞ YAP
  • bozkurtnecati 14.12.2016 19:22:06
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    Hd olmayan kanalı izleyip ne yapalım.

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    2- 0
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