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Süper Lig puan durumu - 13 hafta son durum...

Süper Lig'in 13. haftasında Şampiyonlar Ligi'nde lider olarak gruptan çıkan Beşiktaş, Malatya deplasmanında 0-0 berabere kalarak 1 puana razı oldu. Lider Galatasaray, Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti. Trabzonspor'da Sivasspor'u 2-1 yenerek 3 puan aldı. Fenerbahçe zorlu Antalya deplasmanından Giuliano'nun golüyle 3 puanla döndü. İşte haftanın sonuçları, puan durumu ve gelecek haftanın programı...

27 Kasım 2017, Pazartesi 22:00

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Süper Lig puan durumu - 13 hafta son durum...
Süper Lig'de 13. hafta başladı. Ankara derbisinde Osmanlıspor, Gençlerbirliği'ni golcü oyuncusu Serdar Gürler'in golleriyle 2-0 mağlup etti.Şampiyonlar Ligi'nde fırtına gibi esen Beşiktaş, Malatyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor'u Yasin ve Gomis'in golleriyle 2-0 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü. Trabzonspor ise deplasmanda Sivasspor'u 2-1 yenerek 3 puana uzandı. Aykut Kocaman'lı Fenerbahçe 45. dakikada Giuliano'nun attığı golle zorlu maçta Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti ve zirve takibini sürdürdü. Haftanın kapanış maçında Başakşehir, ligin formda ekiplerinden Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı ve zirve yolunda önemli bir puan kaybı yaşadı. İşte 13. hafta Süper Lig'deki,  haftanın sonuçları, puan durumu ve gelecek hafta maçlarının programı...

Süper Lig'de 13. hafta puan durumu

1- Galatasaray 29
2- Başakşehir 27 
3-Fenerbahçe  23
4- Beşiktaş 23
5- Kayserispor 23
6- Bursaspor 21
7- Göztepe 21
8- Trabzonspor 19
9- Sivasspor 19
10- Kasımpaşa 18
11- Akhisarspor 18
12- Alanyaspor 17 
13- Yeni Malatyaspor 15
14- Antalyaspor 13 
15- Konyaspor 11 
16- Osmanlıspor 11
17- Karabükspor 8
18- Gençlerbirliği 8


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Süper Lig'de 13. hafta sonuçları

Osmanlıspor 2 - 0 Gençlerbirliği
Göztepe 2 - 0 TM Akhisarspor
Evkur Yeni Malatyaspor 0 - 0 Beşiktaş
Galatasaray 2 - 0 Aytemiz Alanyaspor
DG Sivasspor 1-2 Trabzonspor
Bursaspor 2-1 Kardemir Karabükspor
Kasımpaşa 2 - 1 Atiker Konyaspor
Antalyaspor 0 - 1 Fenerbahçe
Kayserispor  1 - 1  Medipol Başakşehir

Süper Lig'de 14. hafta programı

2 Aralık Cumartesi

TM Akhisarspor - Evkur Yeni Malatyaspor

Kardemir Karabükspor - Göztepe

Beşiktaş - Galatasaray

3 Aralık Pazar

Atiker Konyaspor - Bursaspor

Gençlerbirliği - DG Sivasspor

Medipol Başakşehir - Osmanlıspor

Fenerbahçe - Kasımpaşa

4 Aralık Pazartesi

Aytemiz Alanyaspor - Kayserispor

Trabzonspor - Antalyaspor




9 YORUM GİRİŞ YAP
  • WesSneijder1905 29.01.2017 22:22:38
    1

    Ahahahaah fener ağlama

  • tahabatuhan 29.01.2017 22:59:24
    2

    Şampiyon Başakşehir diğerleri heveslenmesin

  • ersin2901 12.05.2017 22:19:15
    3

    Adana düstu bursasporu gecme ihtimali kalmadi

  • oktay3486 28.05.2017 17:57:05
    4

    rize alanyayi yendigi taktide bursaya beraberlik dahi yetmez puanlar esitlenir ikili averajda rize bursadan ustun. bursaya trabzon deplasmaninda galibiyet sart. bu gidisle bursa dusecek gibi. rize alanyayi sahasinda yener

  • since1953 28.05.2017 21:19:56
    5

    Tarih tekerrür eder inşallah, Bursa'yı yine yollarız 1.lige

  • serkankr 29.05.2017 12:06:25
    6

    Gloria nerdesiiinnn

  • fatih_ercan 14.08.2017 20:45:27
    7

    Gs ve Fb 2. Hafta alabora olabilir.

  • fatih_ercan 21.08.2017 19:53:21
    8

    Bjk 1, medipol 2, gs 3, fb 4, ts 5, antalya 6, konya 7 bu kadro derinliğine bakınca. Gençler, göz göz, malatya, sivas, akhisar küme düşmemeye oynar..

  • fatih_ercan 19.09.2017 01:13:04
    9

    Gomise güvenip yola çıkarsan, yarın ayağın takılır. Sendelemezsin takla atarsın. Gücünü yay ya da transfer yap devrede. Şişme puanlar ve gollerle karambole gidiyoruz. Belhanda faciası var başımızda, Altınorduda bile oynayamayacak oyuncu.

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13. Hafta

2017/2018 Sezonu Süper Lig

24 Kasım 2017 Cuma

  • Osmanlıspor FK
    2- 0
    Gençlerbirliği

25 Kasım 2017 Cumartesi

  • Göztepe
    2- 0
    Akhisar Bld.
  • Evkur Yeni Malatyaspor
    0- 0
    Beşiktaş
  • Galatasaray
    2- 0
    Aytemiz Alanyaspor

26 Kasım 2017 Pazar

  • Demir Grup Sivasspor
    1- 2
    Trabzonspor
  • Bursaspor
    2- 1
    K. Karabük
  • Kasımpaşa
    2- 1
    T.Konyaspor
  • Antalyaspor
    0- 1
    Fenerbahçe

27 Kasım 2017 Pazartesi

  • Kayserispor
    1- 1
    Medipol Başakşehir
GENİŞLET Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Galatasaray 13 29
2 Medipol Başakşehir 13 27
3 Fenerbahçe 13 23
4 Beşiktaş 13 23
GENİŞLET
5 Kayserispor 13 23
6 Bursaspor 13 21
7 Göztepe 13 21
8 Trabzonspor 13 19
9 Demir Grup Sivasspor 13 19
10 Kasımpaşa 13 18
11 Teleset Mob. Akhisarspor 13 18
12 Aytemiz Alanyaspor 13 17
13 Evkur Yeni Malatyaspor 13 15
14 Antalyaspor 13 13
15 Atiker Konyaspor 13 11
16 Osmanlıspor FK 13 11
17 Kardemir Karabükspor 13 8
18 Gençlerbirliği 13 8
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