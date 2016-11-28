Süper Lig puan durumu - 13 hafta son durum...

Süper Lig
'de 13. hafta başladı. Ankara derbisinde Osmanlıspor
, Gençlerbirliği
'ni golcü oyuncusu Serdar Gürler'in golleriyle 2-0 mağlup etti.Şampiyonlar Ligi'nde fırtına gibi esen Beşiktaş
, Malatyaspor
ile 0-0 berabere kaldı. Galatasaray
, Aytemiz Alanyaspor
'u Yasin ve Gomis'in golleriyle 2-0 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü. Trabzonspor ise deplasmanda Sivasspor'u 2-1 yenerek 3 puana uzandı. Aykut Kocaman'lı Fenerbahçe
45. dakikada Giuliano
'nun attığı golle zorlu maçta Antalyaspor
'u 1-0 mağlup etti ve zirve takibini sürdürdü. Haftanın kapanış maçında Başakşehir, ligin formda ekiplerinden Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı ve zirve yolunda önemli bir puan kaybı yaşadı. İşte 13. hafta Süper Lig'deki, haftanın sonuçları, puan durumu ve gelecek hafta maçlarının programı...
Süper Lig'de 13. hafta puan durumu
1- Galatasaray 29
2- Başakşehir 27
3-Fenerbahçe 23
4- Beşiktaş 23
5- Kayserispor 23
6- Bursaspor 21
7- Göztepe 21
8- Trabzonspor 19
9- Sivasspor 19
10- Kasımpaşa 18
11- Akhisarspor 18
12- Alanyaspor 17
13- Yeni Malatyaspor 15
14- Antalyaspor 13
15- Konyaspor 11
16- Osmanlıspor 11
17- Karabükspor 8
18- Gençlerbirliği 8
Süper Lig'de 13. hafta sonuçları
Osmanlıspor 2 - 0 Gençlerbirliği
Göztepe 2 - 0 TM Akhisarspor
Evkur Yeni Malatyaspor 0 - 0 Beşiktaş
Galatasaray 2 - 0 Aytemiz Alanyaspor
DG Sivasspor 1-2 Trabzonspor
Bursaspor 2-1 Kardemir Karabükspor
Kasımpaşa 2 - 1 Atiker Konyaspor
Antalyaspor 0 - 1 Fenerbahçe
Kayserispor 1 - 1 Medipol Başakşehir
Süper Lig'de 14. hafta programı
2 Aralık Cumartesi
TM Akhisarspor - Evkur Yeni Malatyaspor
Kardemir Karabükspor - Göztepe
Beşiktaş - Galatasaray
3 Aralık Pazar
Atiker Konyaspor - Bursaspor
Gençlerbirliği - DG Sivasspor
Medipol Başakşehir - Osmanlıspor
Fenerbahçe - Kasımpaşa
4 Aralık Pazartesi
Aytemiz Alanyaspor - Kayserispor
Trabzonspor - Antalyaspor
Ahahahaah fener ağlama
Şampiyon Başakşehir diğerleri heveslenmesin
Adana düstu bursasporu gecme ihtimali kalmadi
rize alanyayi yendigi taktide bursaya beraberlik dahi yetmez puanlar esitlenir ikili averajda rize bursadan ustun. bursaya trabzon deplasmaninda galibiyet sart. bu gidisle bursa dusecek gibi. rize alanyayi sahasinda yener
Tarih tekerrür eder inşallah, Bursa'yı yine yollarız 1.lige
Gloria nerdesiiinnn
Gs ve Fb 2. Hafta alabora olabilir.
Bjk 1, medipol 2, gs 3, fb 4, ts 5, antalya 6, konya 7 bu kadro derinliğine bakınca. Gençler, göz göz, malatya, sivas, akhisar küme düşmemeye oynar..
Gomise güvenip yola çıkarsan, yarın ayağın takılır. Sendelemezsin takla atarsın. Gücünü yay ya da transfer yap devrede. Şişme puanlar ve gollerle karambole gidiyoruz. Belhanda faciası var başımızda, Altınorduda bile oynayamayacak oyuncu.