Süper Lig puan durumu - 13 hafta son durum...

'de 13. hafta başladı. Ankara derbisinde'ni golcü oyuncusu Serdar Gürler'in golleriyle 2-0 mağlup etti.Şampiyonlar Ligi'nde fırtına gibi esenile 0-0 berabere kaldı.'u Yasin ve Gomis'in golleriyle 2-0 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü. Trabzonspor ise deplasmanda Sivasspor'u 2-1 yenerek 3 puana uzandı. Aykut Kocaman'lı45. dakikada'nun attığı golle zorlu maçta'u 1-0 mağlup etti ve zirve takibini sürdürdü. Haftanın kapanış maçında Başakşehir, ligin formda ekiplerinden Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı ve zirve yolunda önemli bir puan kaybı yaşadı. İşte5- Kayserispor 236- Bursaspor 217- Göztepe 218- Trabzonspor 199- Sivasspor 1910- Kasımpaşa 1811- Akhisarspor 1812- Alanyaspor 1713- Yeni Malatyaspor 1514- Antalyaspor 1315- Konyaspor 1116- Osmanlıspor 1117- Karabükspor 818- Gençlerbirliği 8Osmanlıspor 2 - 0 GençlerbirliğiGöztepe 2 - 0 TM AkhisarsporBursaspor 2-1 Kardemir KarabüksporKasımpaşa 2 - 1 Atiker KonyasporKayserispor 1 - 1 Medipol BaşakşehirTM Akhisarspor - Evkur Yeni MalatyasporKardemir Karabükspor - GöztepeBeşiktaş - GalatasarayAtiker Konyaspor - BursasporGençlerbirliği - DG SivassporMedipol Başakşehir - OsmanlısporFenerbahçe - KasımpaşaAytemiz Alanyaspor - KayserisporTrabzonspor - Antalyaspor