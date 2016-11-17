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Galatasaray Odeabank Anadolu Efes: 85-81

Galatasaray Odeabank THY EuroLeague'in 8. maçında bu akşam Darüşşafaka Doğuş'u konuk etti. Sarı-Kırmızılılar Türk derbisinde Darüşşafaka Doğuş'u 85-81 mağlup etti.

21 Aralık 2016, Çarşamba 15:10 Yorum Yaz
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Basketbol THY Avrupa Ligi’nin 8. haftasında Türk takımları arasında oynanan maçta Galatasaray Odeabank, Darüşşafaka Doğuş’u 85-81 yendi.

Sarı-kırmızılı takım bu sonuçla ligde ikinci galibiyetini elde ederken, Darüşşafaka Doğuş ise üçüncü kez mağlup oldu. Karşılaşmanın ilk bölümünde pota altında Pleiss’ı iyi kullanan Galatasaray Odeabank, 4. dakikada 10-5 öne geçti. Rakibine Clyburn ve Wilbekin’in dış atışlardan bulduğu sayılarla karşılık veren Darüşşafaka Doğuş ilk periyodu 21-17 önde bitirdi.
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İkinci periyodun ilk dakikalarında dış atışlarda Diebler ve Micov, pota altında da Preldzic-Thompson ikilisiyle skor bulan Galatasaray Odeabank, 14. dakikada 29-26 öne geçti. Periyodun ilk 5,5 dakikalık bölümünde sadece 5 sayı bulan Darüşşafaka Doğuş, daha sonra Moerman ve Anderson ile sayı üreterek soyunma odasına 38-37 üstün gitti. Müsabakanın ikinci yarısına çok iyi başlayan Galatasaray Odeabank, 4 dakikayı aşkın süre sadece 3 sayı atan rakibi karşısında Pleiss, Preldzic, Schilb ve Diebler ile üst üste basketler bularak 25. dakikaya 50-41 önde girdi. Sarı-kırmızılı takım, hücumda kötü oynayan rakibi karşısında baskılı mücadelesini devam ettirerek 28. dakikada farkı 13 sayıya (61-48) çıkardı ve son periyoda 65-55 önde girdi.

Son periyodun ilk bölümünde Clyburn ile etkili olan Darüşşafaka Doğuş, 35. dakikada farkı 4 sayıya (72-68) indirdi. Pleiss, Micov ve Preldzic ile rakibine cevap veren Galatasaray Odeabank son 2 dakikaya girilirken farkı 11 sayıya (81-70) yükseltti. Kalan sürede kontrollü oynayarak, farkı eriten Darüşşafaka Doğuş’un üstünlüğü ele geçirmesine izin vermeyen sarı-kırmızılı takım, müsabakadan 85-81 galip ayrıldı. Karşılaşmanın en skorer oyuncusu 22 sayıyla Galatasaray Odeabank’tan Tibor Pleiss olurken, Darüşşafaka Doğuş’ta Will Clyburn 20 sayıyla öne çıktı. Bu arada, Galatasaray Futbol Takımı oyuncularından Nigel de Jong da maçı salonda takip etti.

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YORUMLAR

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Toplam 8 Yorum

EN BEĞENİLEN YORUMLAR

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Fizzying 17 Kasım 2016 Perşembe 20:37

Diebler kötü derken????

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asphorus 18 Kasım 2016 Cuma 21:59

Dacka acimaz dacka fark atar diyenler nerde bi ses versinler :)

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gomez3323 17 Kasım 2016 Perşembe 18:18

Daçka acımaz

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eglen.dayi 17 Kasım 2016 Perşembe 19:45

ergin ataman oyuncu secimlerinde çok büyük yanlışlar yaptı gs yönetimi kendine istedigi oyuncuları aldı ama ergin ataman yanlış oyuncu secimleri yaptı russ kim hacı dentmon iyi adam onuda kadro dışı bırakmış dieber falan gs oyuncusu degil efeste ne yaptılarki özellikle mccollumu göndermek çok büyük yanlıştı gs yabancı oyuncularından verim alamıyor çok kötü daçka çok iyi gsyi farklı gecerler

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gomez3323 18 Kasım 2016 Cuma 21:50

Derbi??

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ayhgvn 18 Kasım 2016 Cuma 23:14

Derbi mi !!! Puhahahahahahahahaah

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Fizzying 19 Kasım 2016 Cumartesi 01:55

Derbinin kelime anlamının ne olduğunu bilmeyenler konuşmasın. Lütfen

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entropiii 21 Aralık 2016 Çarşamba 23:11

bu neyin haberi yaa,5-6hafta once oynandi bu. eski diziler tv.den verilirde eski haberleri yeniden vermek pek prim yapmaz fanatik :)))

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Galatasaray Odeabank Anadolu Efes: 85-81