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Enes Ünal, Milli Takım kadrosundan çıkartıldı

A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan ile yarın oynayacağı 2018 FIFA Dünya Kupası Eleme maçının hazırlıklarını Maksimir Stadyumu'nda yaptığı çalışma ile tamamladı. Antrenmanın sonlarına doğru kasığından yaşamış olduğu eski sakatlığı nükseden Enes Ünal çalışmaya devam edemedi. Bu gelişme üzerine sağlık ekibinin önerisi ve teknik heyetin kararı doğrultusunda Enes aday kadrodan çıkarıldı.

22 Aralık 2016, Perşembe 11:09 Yorum Yaz
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A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan ile yarın oynayacağı 2018 FIFA Dünya Kupası Eleme maçının hazırlıklarını Maksimir Stadyumu'nda yaptığı çalışma ile tamamladı.

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim yönetiminde TSİ 19.30'da gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde topla ısınmanın ardından pas çalışması yapıldı. Daha sonra sınırlı alanda taktik oyuna geçildi. Rejenarasyon koşusu ve açma-germe egzersizleriyle antrenman sona erdi.

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Antrenmanın sonlarına doğru kasığından yaşamış olduğu eski sakatlığı nükseden Enes Ünal çalışmaya devam edemedi. İlk tetkik ve muayenesi sahada yapılan futbolcunun durumunun Hırvatistan karşılaşmasında oynamasına engel teşkil edecek ciddiyette olduğu anlaşıldı.

Bu gelişme üzerine sağlık ekibinin önerisi ve teknik heyetin kararı doğrultusunda Enes aday kadrodan çıkarıldı.

Maksimir Stadyumu'nda yarın oynanacak Hırvatistan-Türkiye maçı TSİ 21.45'te başlayacak.

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Enes Ünal, Milli Takım kadrosundan çıkartıldı