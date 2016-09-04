Enes Ünal, Milli Takım kadrosundan çıkartıldı

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim yönetiminde TSİ 19.30'da gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde topla ısınmanın ardından pas çalışması yapıldı. Daha sonra sınırlı alanda taktik oyuna geçildi. Rejenarasyon koşusu ve açma-germe egzersizleriyle antrenman sona erdi.
İlişkili Haber
Felipe Melo'dan Fatih Terim'e övgü dolu sözler
Antrenmanın sonlarına doğru kasığından yaşamış olduğu eski sakatlığı nükseden Enes Ünal çalışmaya devam edemedi. İlk tetkik ve muayenesi sahada yapılan futbolcunun durumunun Hırvatistan karşılaşmasında oynamasına engel teşkil edecek ciddiyette olduğu anlaşıldı.
Bu gelişme üzerine sağlık ekibinin önerisi ve teknik heyetin kararı doğrultusunda Enes aday kadrodan çıkarıldı.
Maksimir Stadyumu'nda yarın oynanacak Hırvatistan-Türkiye maçı TSİ 21.45'te başlayacak.
İlişkili Haber