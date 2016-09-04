Enes Ünal, Milli Takım kadrosundan çıkartıldı A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan ile yarın oynayacağı 2018 FIFA Dünya Kupası Eleme maçının hazırlıklarını Maksimir Stadyumu'nda yaptığı çalışma ile tamamladı. Antrenmanın sonlarına doğru kasığından yaşamış olduğu eski sakatlığı nükseden Enes Ünal çalışmaya devam edemedi. Bu gelişme üzerine sağlık ekibinin önerisi ve teknik heyetin kararı doğrultusunda Enes aday kadrodan çıkarıldı.

A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan ile yarın oynayacağı 2018 FIFA Dünya Kupası Eleme maçının hazırlıklarını Maksimir Stadyumu'nda yaptığı çalışma ile tamamladı.



Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim yönetiminde TSİ 19.30'da gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde topla ısınmanın ardından pas çalışması yapıldı. Daha sonra sınırlı alanda taktik oyuna geçildi. Rejenarasyon koşusu ve açma-germe egzersizleriyle antrenman sona erdi.



İlişkili Haber Felipe Melo'dan Fatih Terim'e övgü dolu sözler



Antrenmanın sonlarına doğru kasığından yaşamış olduğu eski sakatlığı nükseden Enes Ünal çalışmaya devam edemedi. İlk tetkik ve muayenesi sahada yapılan futbolcunun durumunun Hırvatistan karşılaşmasında oynamasına engel teşkil edecek ciddiyette olduğu anlaşıldı.



Bu gelişme üzerine sağlık ekibinin önerisi ve teknik heyetin kararı doğrultusunda Enes aday kadrodan çıkarıldı.



Maksimir Stadyumu'nda yarın oynanacak Hırvatistan-Türkiye maçı TSİ 21.45'te başlayacak.



İlişkili Haber Fatih Terim'den Arda Turan cevabı! ile yarın oynayacağımaçının hazırlıklarını Maksimir Stadyumu'nda yaptığı çalışma ile tamamladı.Futbol Direktörüyönetiminde TSİ 19.30'da gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde topla ısınmanın ardından pas çalışması yapıldı. Daha sonra sınırlı alanda taktik oyuna geçildi. Rejenarasyon koşusu ve açma-germe egzersizleriyle antrenman sona erdi.Antrenmanın sonlarına doğru kasığından yaşamış olduğu eski sakatlığı nüksedençalışmaya devam edemedi. İlk tetkik ve muayenesi sahada yapılan futbolcunun durumunun Hırvatistan karşılaşmasında oynamasına engel teşkil edecek ciddiyette olduğu anlaşıldı.Bu gelişme üzerine sağlık ekibinin önerisi ve teknik heyetin kararı doğrultusundaaday kadrodan çıkarıldı.'nda yarın oynanacak Hırvatistan-Türkiye maçı TSİ 21.45'te başlayacak.

1461 Trabzon Sezon İstatistikleri