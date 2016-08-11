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Galatasaray'ın kalan maçları | Galatasaray fikstürü

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u deplasmanda 3-2 mağlup eden Galatasaray, liderlik koltuğunu devraldı ve gelecek hafta oynanacak Beşiktaş maçı öncesi altın değerindeki 3 puanın sahibi oldu. Son 4 maçını kazanması halinde şampiyonluğu ilan edecek Galatasaray'ı zor bir fikstür bekliyor. İşte Galatasaray'ın kalan maçları...

21 Nisan 2018, Cumartesi 23:09

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Galatasaray'ın kalan maçları | Galatasaray fikstürü
Galatasaray 2017-2018 sezonu fikstürü... Yeni transferlerle sezona giren Galatasaray Süper Lig'in ilk haftasında TT Stadyumu'nda Kayserispor'u 4-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı takım yeni sezonda ilk derbisini 9. haftada yine iç sahada Fenerbahçe'ye karşı oynadı. Derbi mücadelesi 0-0 beraberlikle sona erdi. Tudor yönetiminde lige başlayan Galatasaray'da derbi maçları istenildiği gibi gitmedi. Fenerbahçe beraberliğinin ardından, Trabzonspor'a 2-1 mağlup olan Aslan, 14. haftada Beşiktaş'a 3-0 mağlup oldu. İkinci devreye Fatih Terim ile başlayan Galatasaray Süper Lig'in 24. haftasında Bursaspor'u Gomis (3), Rodrigues ve Serdar Aziz'in golleriyle 5-0 mağlup etti. Aslan, 25. haftada Konyaspor'u 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 mağlup ederken, 26. haftada Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. 30. haftada Alanyaspor'a konuk olan Galatasaray, sahadan 3-2 galip ayrıldı ve liderliğini sürdürdü.

1. HAFTA
Galatasaray 4-1 Kayserispor

2. HAFTA
Osmanlıspor 1-3 Galatasaray

3. HAFTA
Galatasaray 3-0 Sivasspor

4. HAFTA
Antalyaspor 1-1 Galatasaray 

5. HAFTA
Galatasaray 2-0 Kasımpaşa 

6. HAFTA
Bursaspor 1-2 Galatasaray 

7. HAFTA
Galatasaray 3-2 Karabükspor 

8. HAFTA  
Konyaspor 0-2 Galatasaray 

9. HAFTA
Galatasaray 0-0 Fenerbahçe

10. HAFTA
Trabzonspor 2-1 Galatasaray

11. HAFTA
Galatasaray 5-1 Gençlerbirliği

12. HAFTA
Başakşehir 5-1 Galatasaray 

13. HAFTA
Galatasaray 2 - 0 Alanyaspor 

14. HAFTA
Beşiktaş 3 - 0 Galatasaray

15. HAFTA
Galatasaray 4-2 Akhisarspor 

16. HAFTA
Malatyaspor 2 - 1 Galatasaray 

17. HAFTA
Galatasaray 3 - 1 Göztepe

18. HAFTA

Kayserispor 1 - 3 Galatasaray

19. HAFTA

Galatasaray 2 - 0 Osmanlıspor

20. HAFTA

Sivasspor 2 - 1 Galatasaray

21. HAFTA

Galatasaray 3 - 0 Antalyaspor

22. HAFTA

Kasımpaşa 2 - 1 Galatasaray

23. HAFTA

Galatasaray 5 - 0 Bursaspor

24. HAFTA

Karabükspor 0 - 7 Galatasaray

25. HAFTA

Galatasaray 2 - 1 Konyaspor

26. HAFTA

Fenerbahçe 0 - 0 Galatasaray

27. HAFTA

Galatasaray 2 - 1 Trabzonspor

28. HAFTA

Gençlerbirliği 1 - 0 Galatasaray

29. HAFTA

Galatasaray 2 - 0 Başakşehir

30. HAFTA

Aytemiz Alanyaspor 2 - 3 Galatasaray

31. HAFTA

Galatasaray - Beşiktaş

32. HAFTA

Akhisarspor - Galatasaray

33. HAFTA

Galatasaray - Malatyaspor

34. HAFTA

Göztepe - Galatasaray

 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR





3 YORUM GİRİŞ YAP
  • AslannAvda 11.07.2017 19:25:16
    1

    Hayırlısı olsun. Güzel bir fikstür gelmiş. Takımdaki eksikler enkısa sürede tamamlanmalı..! Gerekli yerlere yetenekli yıldız isimler transfer edilmeli. Sol stopere Acerbi yada Mangala alınmalı, önliberoya fizik ve teknik gücü yüksek Lemina yada onun ayarında bir isim olmalı, S.gümüş gönderilirse, kanatlarada gol yollarında etkili enaz 2 tane transfer yapılmalı..!!

  • AslannAvda 11.07.2017 23:23:45
    2

    ŞEREFTİR SENİ SEVMEK ŞANLI ????GALATASARAY????

  • Gloria 12.07.2017 20:03:01
    3

    GALATASARAY

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30. Hafta

2017/2018 Sezonu Spor Toto Süper Lig

20 Nisan 2018 Cuma

  • Medipol Başakşehir
    3- 1
    Kayserispor

21 Nisan 2018 Cumartesi

  • Gençlerbirliği
    0- 3
    Osmanlıspor FK
  • K. Karabük
    1- 4
    Bursaspor
  • Trabzonspor
    0- 2
    Demir Grup Sivasspor
  • Aytemiz Alanyaspor
    2- 3
    Galatasaray

22 Nisan 2018 Pazar

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Kasımpaşa
  • Akhisar Bld.
    1- 1
    Göztepe
  • Beşiktaş
    3- 1
    Evkur Yeni Malatyaspor

23 Nisan 2018 Pazartesi

  • Fenerbahçe
      -  
    Antalyaspor
GENİŞLET Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Galatasaray 30 63
2 Beşiktaş 30 62
3 Medipol Başakşehir 30 62
4 Fenerbahçe 29 57
GENİŞLET
5 Trabzonspor 30 46
6 Göztepe 30 44
7 Demir Grup Sivasspor 30 44
8 Kayserispor 30 44
9 Kasımpaşa 30 40
10 Evkur Yeni Malatyaspor 30 38
11 Bursaspor 30 36
12 Teleset Mob. Akhisarspor 30 35
13 Antalyaspor 29 35
14 Atiker Konyaspor 30 32
15 Aytemiz Alanyaspor 30 32
16 Osmanlıspor FK 30 32
17 Gençlerbirliği 30 30
18 Kardemir Karabükspor 30 12
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