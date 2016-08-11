Galatasaray'ın kalan maçları | Galatasaray fikstürü

Galatasaray
2017-2018 sezonu fikstürü... Yeni transferlerle sezona giren Galatasaray Süper Lig
'in ilk haftasında TT Stadyumu'nda Kayserispor'u 4-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı takım yeni sezonda ilk derbisini 9. haftada yine iç sahada Fenerbahçe'ye karşı oynadı. Derbi mücadelesi 0-0 beraberlikle sona erdi. Tudor yönetiminde lige başlayan Galatasaray'da derbi maçları istenildiği gibi gitmedi. Fenerbahçe beraberliğinin ardından, Trabzonspor'a 2-1 mağlup olan Aslan, 14. haftada Beşiktaş'a 3-0 mağlup oldu. İkinci devreye Fatih Terim ile başlayan Galatasaray Süper Lig'in 24. haftasında Bursaspor'u Gomis (3), Rodrigues ve Serdar Aziz'in golleriyle 5-0 mağlup etti. Aslan, 25. haftada Konyaspor'u 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 mağlup ederken, 26. haftada Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. 30. haftada Alanyaspor'a konuk olan Galatasaray, sahadan 3-2 galip ayrıldı ve liderliğini sürdürdü.
1. HAFTA
Galatasaray 4-1 Kayserispor
2. HAFTA
Osmanlıspor 1-3 Galatasaray
3. HAFTA
Galatasaray 3-0 Sivasspor
4. HAFTA
Antalyaspor 1-1 Galatasaray
5. HAFTA
Galatasaray 2-0 Kasımpaşa
6. HAFTA
Bursaspor 1-2 Galatasaray
7. HAFTA
Galatasaray 3-2 Karabükspor
8. HAFTA
Konyaspor 0-2 Galatasaray
9. HAFTA
Galatasaray 0-0 Fenerbahçe
10. HAFTA
Trabzonspor 2-1 Galatasaray
11. HAFTA
Galatasaray 5-1 Gençlerbirliği
12. HAFTA
Başakşehir 5-1 Galatasaray
13. HAFTA
Galatasaray 2 - 0 Alanyaspor
14. HAFTA
Beşiktaş 3 - 0 Galatasaray
15. HAFTA
Galatasaray 4-2 Akhisarspor
16. HAFTA
Malatyaspor 2 - 1 Galatasaray
17. HAFTA
Galatasaray 3 - 1 Göztepe
18. HAFTA
Kayserispor 1 - 3 Galatasaray
19. HAFTA
Galatasaray 2 - 0 Osmanlıspor
20. HAFTA
Sivasspor 2 - 1 Galatasaray
21. HAFTA
Galatasaray 3 - 0 Antalyaspor
22. HAFTA
Kasımpaşa 2 - 1 Galatasaray
23. HAFTA
Galatasaray 5 - 0 Bursaspor
24. HAFTA
Karabükspor 0 - 7 Galatasaray
25. HAFTA
Galatasaray 2 - 1 Konyaspor
26. HAFTA
Fenerbahçe 0 - 0 Galatasaray
27. HAFTA
Galatasaray 2 - 1 Trabzonspor
28. HAFTA
Gençlerbirliği 1 - 0 Galatasaray
29. HAFTA
Galatasaray 2 - 0 Başakşehir
30. HAFTA
Aytemiz Alanyaspor 2 - 3 Galatasaray
31. HAFTA
Galatasaray - Beşiktaş
32. HAFTA
Akhisarspor - Galatasaray
33. HAFTA
Galatasaray - Malatyaspor
34. HAFTA
Göztepe - Galatasaray
Hayırlısı olsun. Güzel bir fikstür gelmiş. Takımdaki eksikler enkısa sürede tamamlanmalı..! Gerekli yerlere yetenekli yıldız isimler transfer edilmeli. Sol stopere Acerbi yada Mangala alınmalı, önliberoya fizik ve teknik gücü yüksek Lemina yada onun ayarında bir isim olmalı, S.gümüş gönderilirse, kanatlarada gol yollarında etkili enaz 2 tane transfer yapılmalı..!!
ŞEREFTİR SENİ SEVMEK ŞANLI ????GALATASARAY????
GALATASARAY