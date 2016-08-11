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Fenerbahçe fikstür 2017-2018 sezonu

Aykut Kocamanlı Fenerbahçe'nin 2017-2018 sezonu fikstürü belli oldu. Sarı-lacivertli takım 1. haftada Göztepe ile karşılaştı ve 2-2 berabere kaldı. Fenerbahçe sezonun ilk derbisini ise 6. haftada Beşiktaş ile oynadı ve karşılaşma Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi. Sarı-Lacivertli ekip Süper Lig'in 13. haftasında Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti ve zirve takibini sürdürdü.

26 Kasım 2017, Pazar 22:45

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Fenerbahçe fikstür 2017-2018 sezonu
Fenerbahçe'nin 2017-2018 sezonu fikstürü belli oldu. Sarı-lacivertli takım ilk hafta Göztepe ile deplasmanda seyircisiz maçta karşılaşacak. Fenerbahçe yeni sezonun ilk derbisine ise 6. haftada Kadıköy'de Beşiktaş karşısında çıktı ve rakibini 2-1 mağlup etti. Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ise 0-0 sona erdi. Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ise 2. haftada yine Kadıköy'de karşılaştı ve mücadele 2-2 sona erdi. Sarı-Lacivertli ekip Süper Lig'in 13. haftasında Antalyaspor'u yıldız oyuncusu Giuliano'nun golüyle 1-0 mağlup etti ve zirve takibini sürdürdü.


İşte Fenerbahçe'nin 2017/2018 sezonu futbol fikstürü:


1. HAFTA
Göztepe 2-2 Fenerbahçe

2. HAFTA
Fenerbahçe 2-2 Trabzonspor

3. HAFTA
Gençlerbirliği 1-2 Fenerbahçe

4. HAFTA
Fenerbahçe 2-3 Başakşehir

5. HAFTA
Alanyaspor 1-4 Fenerbahçe

6. HAFTA
Fenerbahçe 2-1 Beşiktaş

7. HAFTA
Akhisar BLD 1-0 Fenerbahçe

8. HAFTA  
Fenerbahçe 3-1 Yeni Malatyaspor

9. HAFTA
Galatasaray 0-0 Fenerbahçe

10. HAFTA
Fenerbahçe 3-3 Kayserispor

11. HAFTA 
Osmanlıspor 1-1 Fenerbahçe

12. HAFTA
Fenerbahçe 4-1 Sivasspor

13. HAFTA
Antalyaspor 0-1 Fenerbahçe

14. HAFTA
Fenerbahçe - Kasımpaşa

15. HAFTA
Bursaspor - Fenerbahçe

16. HAFTA
Fenerbahçe - Karabükspor

17. HAFTA
Konyaspor - Fenerbahçe




 




2 YORUM GİRİŞ YAP
  • taraftar6634 12.08.2016 01:33:39
    1

    Bruma , irfancan kahveci , kubilay kanatsızkuş , Ozan tufan , Orkan çınar , Kerim frei , Okay yokuşlu, Oğulcan çağlayan

  • anıl üner 11.07.2017 17:27:15
    2

    Fenerbahçeli olarak diyeceğim şu işimiz gerçekten çok zor çok zor.

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ÖNE ÇIKANLAR

13. Hafta

2017/2018 Sezonu Süper Lig

24 Kasım 2017 Cuma

  • Osmanlıspor FK
    2- 0
    Gençlerbirliği

25 Kasım 2017 Cumartesi

  • Göztepe
    2- 0
    Akhisar Bld.
  • Evkur Yeni Malatyaspor
    0- 0
    Beşiktaş
  • Galatasaray
    2- 0
    Aytemiz Alanyaspor

26 Kasım 2017 Pazar

  • Demir Grup Sivasspor
    1- 2
    Trabzonspor
  • Bursaspor
    2- 1
    K. Karabük
  • Kasımpaşa
    2- 1
    T.Konyaspor
  • Antalyaspor
    0- 1
    Fenerbahçe

27 Kasım 2017 Pazartesi

  • Kayserispor
    1- 1
    Medipol Başakşehir
GENİŞLET Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Galatasaray 13 29
2 Medipol Başakşehir 13 27
3 Fenerbahçe 13 23
4 Beşiktaş 13 23
GENİŞLET
5 Kayserispor 13 23
6 Bursaspor 13 21
7 Göztepe 13 21
8 Trabzonspor 13 19
9 Demir Grup Sivasspor 13 19
10 Kasımpaşa 13 18
11 Teleset Mob. Akhisarspor 13 18
12 Aytemiz Alanyaspor 13 17
13 Evkur Yeni Malatyaspor 13 15
14 Antalyaspor 13 13
15 Atiker Konyaspor 13 11
16 Osmanlıspor FK 13 11
17 Kardemir Karabükspor 13 8
18 Gençlerbirliği 13 8
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