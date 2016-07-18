  • MENÜ
  • MENÜ

ŞİFREMİ UNUTTUM

EMAİL ADRESİ

Yeni şifre için eposta hesabınızda junk/çöp dizinini de kontrol ediniz.

AKTİVASYON KODU TALEBİ

EMAİL ADRESİ

Aktivasyon kodu için eposta hesabınızda junk/çöp dizinini de kontrol ediniz.

ÜYE GİRİŞ DURUM


Beşiktaş'ın kalan maçları | Beşiktaş (BJK) fikstür

Spor Toto Süper Lig'İn 30. haftasında Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup etmeyi başaran Beşiktaş, 62 puana ulaştı ve zirve takibini sürdürdü. Siyah-Beyazlı ekip, gelecek hafta Galatasaray ile Türk Telekom Stadı'nda liderlik için kozlarını paylaşacak. Beşiktaş kalan maçları ve fikstürü...

22 Nisan 2018, Pazar 20:53

  • - A
  • + A
Beşiktaş'ın kalan maçları | Beşiktaş (BJK) fikstür
Geçen sezonun şampiyonu Beşiktaş'ın fikstürü... Siyah-Beyazlı takım ilk hafta Antalyaspor ile oynadığı maç ile sezonu açmıştı. İlk derbi maçı ise 6. haftada Fenerbahçe ile deplasmanda oynandı ve rakibine 2-1 yenildi. Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, lider Galatasaray'ı 3-0 mağlup etti ve zirve yarışını kızıştırdı. Kartal, ligde ilk yarının son maçında Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu ve zirve yolunda önemli bir üç puan kaybı yaşadı. Şampiyonlar Ligi'nde gruptan lider çıkan Beşiktaş, Süper Lig'de ilk yarıyı  dördüncü sırada tamamladı. Şenol Güneş'in öğrencileri Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti ve zirve yolunda altın değerinde bir 3 puan kazanırken, siyah-beyazlı ekip 24. haftada da Trabzonspor'u 2-0 mağlup ederek 2 derbiden 6 puan çıkardı.

Siyah-Beyazlı ekip Süper Lig'in 30. haftasında Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup etti.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN FİKSTÜRÜ:


1.HAFTA

Beşiktaş 2 - 0 Antalyaspor

2.HAFTA

Kasımpaşa 2 - 2 Beşiktaş

3.HAFTA

Beşiktaş 2 - 1 Bursaspor

4.HAFTA

Karabükspor 0 - 1 Beşiktaş 

5.HAFTA

Beşiktaş 2 - 0 Konyaspor

6.HAFTA

Fenerbahçe 2 - 1 Beşiktaş

7.HAFTA

Beşiktaş 2 - 2 Trabzonspor

8.HAFTA

Gençlerbirliği 2 - 1 Beşiktaş

9.HAFTA

Beşiktaş 1 - 1 Başakşehir

10.HAFTA

Alanyaspor 1 - 2 Beşiktaş

11.HAFTA

Göztepe 1 - 3 Beşiktaş

12.HAFTA

Beşiktaş 0 - 0 Akhisarspor

13.HAFTA

Malatyaspor 0 - 0 Beşiktaş

14.HAFTA

Beşiktaş 3 - 0 Galatasaray

15.HAFTA

Kayserispor 1 - 1 Beşiktaş

16. HAFTA

Beşikaş 5 - 1 Osmanlıspor

17. HAFTA

Sivasspor 2 - 1 Beşiktaş

18. HAFTA

Antalyaspor 1 - 2 Beşiktaş

19. HAFTA

Beşiktaş 2 - 1 Kasımpaşa

20. HAFTA

Bursaspor 2 - 2 Beşiktaş

21. HAFTA

Beşiktaş 5 - 0 Karabükspor

22. HAFTA

Konyaspor 1 - 1 Beşiktaş

23. HAFTA

Beşiktaş 3 - 1 Fenerbahçe

24. HAFTA

Trabzonspor 0 - 2 Beşiktaş

25. HAFTA

Beşiktaş 1 - 0 Gençlerbirliği

26. HAFTA

Başakşehir 1 - 0 Beşiktaş

27. HAFTA

Beşiktaş 1 - 0 Alanyaspor

28. HAFTA

Beşiktaş 5 - 1 Göztepe

29. HAFTA

Akhisarspor 0 - 3 Beşiktaş

30. HAFTA

Beşiktaş 3 - 1 Malatyaspor

31. HAFTA

Galatasaray - Beşiktaş

32. HAFTA

Beşiktaş - Kayserispor

33. HAFTA

Osmanlıspor - Beşiktaş

34. HAFTA

Beşiktaş - Sivasspor


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR





7 YORUM GİRİŞ YAP
  • bg77 18.07.2016 16:26:22
    1

    Şampiyonluk turunu Vodafone arenada atacağız demek

  • gomez3323 19.07.2016 02:41:18
    2

    UCL te gelmeseydi iyiydi derbiler TFF illa bi el atacak ama gecen sene olduğu gibi hepsini ustuste koyup ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ yazdiracaz!!

  • tatar_enes 5.01.2017 23:00:06
    3

    İNŞALLAH Şampiyonluğumuzu Vodafone ARENA'mızda Kutlarız son Maçımız Evimizde çok Şükür

  • gordonmilne 14.03.2017 11:14:03
    4

    34. haftaya ne oldu

  • gordonmilne 14.03.2017 11:15:14
    5

    25. haftayı 2 kere yazmışlar. pardon..

  • Kartalkara903 17.04.2017 15:20:03
    6

    10 değil 7 hafta kaldı

  • G7Q17 25.04.2017 02:37:48
    7

    Son maç yine osmanlı :-))

Trabzonspor’u bekleyen tehlike
İşte Fenerbahçe'nin olaylı derbi savunması
Fatih Terim'in derbi planı alt üst oldu!
Şenol Güneş: Haksızlık yapılıyorsa bize yapılıyor
Gazete manşetleri 23 Nisan 2018 Pazartesi
Ahmet Çakar'dan flaş yorum: Quaresma'nın ince ince yaptığı...
Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçından kareler
Ahmet Çakar: Şenol Güneş'in uyanıklığı var ama hükmen galibiyet gerekir!
Galatasaraylı Yuto Nagatomo'dan flaş paylaşım!
Fanatik yazarlarının Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçı yorumları
"Derbi, şampiyonluk düğümünü çözmez"
4 büyüklerde forma giyen yıldızlar şimdi neredeler?
Murat Yıldırım'dan tepki çeken paylaşım!
'Galatasaray'ı yenebilecek en özel takım Beşiktaş'
Arjantin kadrosunu Messi seçecek
Medipol Başakşehirli Arda Turan hakkında bomba iddia!
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16

SON DAKİKA

ÖNE ÇIKANLAR

30. Hafta

2017/2018 Sezonu Spor Toto Süper Lig

20 Nisan 2018 Cuma

  • Medipol Başakşehir
    3- 1
    Kayserispor

21 Nisan 2018 Cumartesi

  • Gençlerbirliği
    0- 3
    Osmanlıspor FK
  • K. Karabük
    1- 4
    Bursaspor
  • Trabzonspor
    0- 2
    Demir Grup Sivasspor
  • Aytemiz Alanyaspor
    2- 3
    Galatasaray

22 Nisan 2018 Pazar

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Kasımpaşa
  • Akhisar Bld.
    1- 1
    Göztepe
  • Beşiktaş
    3- 1
    Evkur Yeni Malatyaspor

23 Nisan 2018 Pazartesi

  • Fenerbahçe
      -  
    Antalyaspor
GENİŞLET Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Galatasaray 30 63
2 Beşiktaş 30 62
3 Medipol Başakşehir 30 62
4 Fenerbahçe 29 57
GENİŞLET
5 Trabzonspor 30 46
6 Göztepe 30 44
7 Demir Grup Sivasspor 30 44
8 Kayserispor 30 44
9 Kasımpaşa 30 40
10 Evkur Yeni Malatyaspor 30 38
11 Bursaspor 30 36
12 Teleset Mob. Akhisarspor 30 35
13 Antalyaspor 29 35
14 Atiker Konyaspor 30 32
15 Aytemiz Alanyaspor 30 32
16 Osmanlıspor FK 30 32
17 Gençlerbirliği 30 30
18 Kardemir Karabükspor 30 12
Süper Lig Detaylı Fikstür »