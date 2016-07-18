Beşiktaş'ın kalan maçları | Beşiktaş (BJK) fikstür

Geçen sezonun şampiyonu Beşiktaş
'ın fikstürü... Siyah-Beyazlı takım ilk hafta Antalyaspor ile oynadığı maç ile sezonu açmıştı. İlk derbi maçı ise 6. haftada Fenerbahçe ile deplasmanda oynandı ve rakibine 2-1 yenildi. Süper Lig
'in 14. haftasında Beşiktaş, lider Galatasaray'ı 3-0 mağlup etti ve zirve yarışını kızıştırdı. Kartal, ligde ilk yarının son maçında Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu ve zirve yolunda önemli bir üç puan kaybı yaşadı. Şampiyonlar Ligi'nde gruptan lider çıkan Beşiktaş, Süper Lig'de ilk yarıyı dördüncü sırada tamamladı. Şenol Güneş'in öğrencileri Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti ve zirve yolunda altın değerinde bir 3 puan kazanırken, siyah-beyazlı ekip 24. haftada da Trabzonspor'u 2-0 mağlup ederek 2 derbiden 6 puan çıkardı.
Siyah-Beyazlı ekip Süper Lig'in 30. haftasında Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup etti.
İŞTE BEŞİKTAŞ'IN FİKSTÜRÜ:
1.HAFTA
Beşiktaş 2 - 0 Antalyaspor
2.HAFTA
Kasımpaşa 2 - 2 Beşiktaş
3.HAFTA
Beşiktaş 2 - 1 Bursaspor
4.HAFTA
Karabükspor 0 - 1 Beşiktaş
5.HAFTA
Beşiktaş 2 - 0 Konyaspor
6.HAFTA
Fenerbahçe 2 - 1 Beşiktaş
7.HAFTA
Beşiktaş 2 - 2 Trabzonspor
8.HAFTA
Gençlerbirliği 2 - 1 Beşiktaş
9.HAFTA
Beşiktaş 1 - 1 Başakşehir
10.HAFTA
Alanyaspor 1 - 2 Beşiktaş
11.HAFTA
Göztepe 1 - 3 Beşiktaş
12.HAFTA
Beşiktaş 0 - 0 Akhisarspor
13.HAFTA
Malatyaspor 0 - 0 Beşiktaş
14.HAFTA
Beşiktaş 3 - 0 Galatasaray
15.HAFTA
Kayserispor 1 - 1 Beşiktaş
16. HAFTA
Beşikaş 5 - 1 Osmanlıspor
17. HAFTA
Sivasspor 2 - 1 Beşiktaş
18. HAFTA
Antalyaspor 1 - 2 Beşiktaş
19. HAFTA
Beşiktaş 2 - 1 Kasımpaşa
20. HAFTA
Bursaspor 2 - 2 Beşiktaş
21. HAFTA
Beşiktaş 5 - 0 Karabükspor
22. HAFTA
Konyaspor 1 - 1 Beşiktaş
23. HAFTA
Beşiktaş 3 - 1 Fenerbahçe
24. HAFTA
Trabzonspor 0 - 2 Beşiktaş
25. HAFTA
Beşiktaş 1 - 0 Gençlerbirliği
26. HAFTA
Başakşehir 1 - 0 Beşiktaş
27. HAFTA
Beşiktaş 1 - 0 Alanyaspor
28. HAFTA
Beşiktaş 5 - 1 Göztepe
29. HAFTA
Akhisarspor 0 - 3 Beşiktaş
30. HAFTA
Beşiktaş 3 - 1 Malatyaspor
31. HAFTA
Galatasaray - Beşiktaş
32. HAFTA
Beşiktaş - Kayserispor
33. HAFTA
Osmanlıspor - Beşiktaş
34. HAFTA
Beşiktaş - Sivasspor
Şampiyonluk turunu Vodafone arenada atacağız demek
UCL te gelmeseydi iyiydi derbiler TFF illa bi el atacak ama gecen sene olduğu gibi hepsini ustuste koyup ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ yazdiracaz!!
İNŞALLAH Şampiyonluğumuzu Vodafone ARENA'mızda Kutlarız son Maçımız Evimizde çok Şükür
34. haftaya ne oldu
25. haftayı 2 kere yazmışlar. pardon..
10 değil 7 hafta kaldı
Son maç yine osmanlı :-))