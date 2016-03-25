Şuan saat kaç? Türkiye'de saatler ileri alındı mı? Büyük kafa karışıklığı... Türkiye'de şuan saat kaç sorusunu bir çok vatandaş soruyor. Çünkü sabah kalkan bir çok vatandaş saat şoku yaşadı. Avrupa'da saatler 1 saat ileri alındı. Otomotik olarak bazı cihazlarda bu nedenle saatlarini ileri aldı. Bu nedenle bir çok öğrenci vatandaş iş ve dersanelere 1 saat erken gitmek zorunda kaldı. Peki Türkiye'de şuan saat kaç? İşte o sorunun cevabı!

Yaz saati uygulaması nedir?

Akıllı telefon yaz saati otomatik ayarlama nasıl yapılır?

Yakup Çınar

Sabah erken kalkan vatandaşlar Avrupa'da saatlerin 1 saat ileri alınması nedeniyle büyük şaşkınlık yaşadı. Çünkü otomatik olarak ayarlanan telefon ve bilgisayarların saati 1 saat ilerideydi. Aslında Türkiye'de saatler ileri alınmadı. Avrupa dün gece saatleri 1 saat ileri alarak yaz saatine geçti. Ancak Türkiye geçen yıl aldığı kararla sürekli yaz saati uygulamasında kalmıştı. Sabah uyanıp da telefonlarındaki saati 1 saat ileride görenlersorularına yanıt aramaya başladı. Akıllı telefonların otomatik olarak saati güncellemesi sonrası Türkiye’de bir çok çalışan ve öğrenci işe ve dershaneye erken gittiğinde büyük şok yaşadı. Kullanıcılar yaşanan saat karışıklığına isyan etti.Uygulama ile Türkiye’nin Ortadoğu ve bazı Afrika ülkeleriyle saat farkı ortadan kalkmış, Avrupa ülkeleriyle saat farkı 1 saatten 2 saate, İngiltere ile de 2 saatten, 3 saate çıkmıştı. Türkiye'de karanlıkta işe gitmekten, çocuklarını sabah ezanı okunmadan gece okula göndermekten yakınan kişilerin internette başlattıkları 140 bini aşan imza kampanyaları sonuç vermemişti.Avrupa ülkelerinde 26 Mart pazar günü saat 03.00’te 1 saat ileri alınması ile Türkiye arasındaki zaman farkı yine 1 saate, İngiltere ile 2 saate düşmüş olacak.Türkiye ise saatler aynı kaldı. Ancak bazı elektronik cihazların otomatik olarak saati değitirdiği belirtiliyor. Bu nedenle çok sayıda kişi sosyal medyada paylaşımlarda bulunmaya başladı.Yaz saati uygulaması dünyanın bir çok Ülkesinde uygulanmakta olan çok büyük bir değişikliktir. Bu değişikliğin asıl amacı Güneş ışığından daha fazla yararlanmak ve enerji tasarrufu konusunda kazanım elde edebilmek için yapılır. Türkiye’de yaz saati uygulaması döneminde Ülkemizin ulusal saatini Iğdır’ın yerel saatine göre ayarlarız. Genellikle ilkbahar başlangıcında saatlerimizi ileri alırız. Bu uygulama ile sabah saatinden alınan 1 saat öğleden sonra ki bölüm de Güneşin daha geç batmasını sağlayarak güneş ışığından daha fazla yararlanmamızı sağlamaktadır.Bu yıl kış saati uygulamasına geçilmemesi dolayısıyla, saatlerde yeniden bir değişiklik meydana gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Hali hazırda yaz saati uygulaması devam ettiği için herhangi bir değişiklik yapılmasına gerek kalmayacak.Bu yazacağımız menülerin işletim sisteminin versiyonuna göre değişmekte olup bu ayarları yaklaşık olarak bulabilirsiniz.iPhone yani İOS sistemi kullananlar için saat ayarı şu şekildedir:Ana Menü›Ayarlar›Genel›Tarih ve Saat ›”Otomatik Ayarla” özelliğini aktif hale getirmelisiniz.Android yani Samsung, HTC, Casper, Lg gibi Android kullananlar için saat ayarı;Ana Menü>Ayarlar>Tarih ve Saat>"Otomatik tarih ve saat" ve "Otomatik saat dilimi" ayarlarını aktifleştirin.Masaüstü'nde altta bulunan görev çubuğu'nda Saat ve Tarihin yazdığı kısma sağ tıklayın. Tarih ve Saat Ayarla bölümünü bulun. "Saati otomatik olarak ayarla" bölümünü devre dışı bırakın. Hemen Altında bulunan "Saat Dilimini otomatik olarak ayarla" bölümünü de devre dışı bırakabilirsiniz.Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), GMT+3 saat diliminin (yaz saati) kalıcı hale getirilmesinin enerji tüketimini azaltacağı yerde arttırdığını öne sürerken, Kasım ayı tüketiminin bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6.5 düzeyinde rekor artış gösterdiğini ve 22.7 milyar kilovat saat ile en yüksek düzeye ulaştığını açıklamıştı.Yaz saati saat uygulamasıyla, özellikle Türkiye’de büyük ilgi gören UEFA ve Şampiyonlar Ligi futbol maçlarının gece yarısına doğru başlaması, bitişinin ertesi günün ilk saatlerine sarkması futbol severleri uykusuz bırakmıştı. Avrupa ülkelerinde 27 Mart pazar günü saat 03.00'te 1 saat ileri alınması ile Türkiye arasındaki zaman farkı yine 1 saate, İngiltere ile 2 saate düşmüş olacak.