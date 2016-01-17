Son dakika! Ertelenen maç iddaa kuponunu nasıl etkiler?

Ertelenen maç iddaa kuponunu nasıl etkiler?





SON 24 SAATTE YAŞANANLAR





Maçlar ertelendiği iddaa kuponlarının ne olacağı merak konusu... Bahisseverler kuponlarındaki herhangi bir maç ertelendiğinde ne olacağını sorguluyor. Bu gibi durumlarda iddaanın kuralları geçerli. Beşiktaş-Fenerbahçe maçıiddaacılar kuponlarının akıbetini merak etmişti.Birçok bahisseverBeşiktaş-Fenerbahçelarına koyduğu için kuponlarının durumunu merak ediyordu.? sorusu bahisseverlerin şu an en merak ettiği konuların başında geliyor...Öncelikle maçın ertelenmesi oynanan kuponu kesinlikle geçersiz kılmıyor. İddaa'ya göre herhangi bir nedenden ötürü bir maç ertelenmişse o maçın sonucunun belli olabilmesi için 24 saat içerisinde tekrar oynanması gerekiyor. Eğer maç 24 saat içinde tekrar oynanmazsa karşılaşmanın oranı 1.00 olarak kabul ediliyor. Yani oynanan bahis etkisiz kılınıyor ve kupona bir etkisi olmuyor.Fakatsonraki 24 saat içerisinde tekrar oynanırsa maçın skoru sonuç olarak kabul ediliyor.24 saat içinde oynanırsa bekleniyor 24 saati geçerse bir le çarpılıyor etkisiz eleman sayılyor.