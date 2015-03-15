YGS sınav sonuçları 2017 - Son dakika ÖSYM'den açıkladı YGS sınav sonuçları 2017 açıklandı. ÖSYM YGS sonuçlarını duyurdu. YGS sınav sonuçları nereden sorgulanacak? sorusunun yanıtı ve ygs sorgulama ekranı haberimizde. Adaylar YGS sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM ’nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecek.

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2017 YGS sonuçları | 2017 YGS sonuçları ne zaman açıklanacak?



ÖSYM’nin yayınlamış olduğu sınav takvimine göre YGS sonuçlarının açıklanma tarihi 28 Mart 2017 (yani bugün) olarak belirtilmekte.



YGS puan türü ile tercih yapacak öğrenciler için bu tarih oldukça önemli. Çünkü adaylar elde ettikleri puanlarına göre, tercih döneminde tercih işlemlerini gerçekleştirecek.



2017 YGS saat kaçta açıklanır?

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YGS puanlar nasıl hesaplanacak?

YGS’de testlere verilen cevaplar, her test için ayrı ayrı değerlendirilecek. Adayların Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri testlerinden her biri için birer standart puanı hesaplanacak. Testlerin standart puanlarının hesaplanmasında şu yol izlenecek:



Sınavda tüm testlerde toplam 160 soru bulunuyor. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacak.

Lise son sınıfta okuyan tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacak.



Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacak.Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacak.

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Hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1B’deki ağırlıklar kullanılarak adayların Ağırlıklı YGS puanları (AYGS) hesaplanacak. AYGS puanlarının hesaplanabilmesi için adayların YGS testlerinin en az ikisinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekir.

AYGS puanlarından her biri kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek YGS-1, YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5 ve YGS-6 puanları oluşturulacak. AYGS puanları YGS puanlarına dönüştürülürken ilgili testlerin her birinden 5 ham puan alan adayların 150 YGS puanı, 8 ham puan alan adayların da 180 YGS puanı almaları sağlanacak.

Ortaöğretim kurumlarında, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alan öğrenciler, YGS Sosyal Bilimler Testi’nde yer alan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularından muaf tutularak, Felsefe alanından 5 soruyu cevaplandıracaklar. 2017-YGS Sosyal Bilimler Testi’nde toplam 45 soru var. Tüm 2017-YGS adayları ilk 35 sorunun tamamından sorumlu olacaklar.

LYS başvuruları ne zaman?



YGS'de uygulanan testlere verilen cevaplar, her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacak. Adayların Türkçe, sosyal bilimler, temel matematik ve fen bilimleri testlerinden her biri için birer standart puanı hesaplanacak. YGS'de en az bir puan türünde 150 ve üzeri puan alamayan adayların, YGS puanları ile bir yükseköğretim programını tercih etme ve LYS'lere girme hakları bulunmayacak. YGS puanı 150'nin altında olan adaylar için ilgili yerleştirme puanı (Y-YGS) hesaplanmayacak. YGS puanlarından en az biri 180 ve daha fazla olan adaylar, Lisans Yerleştirme Sınavlarına (LYS) girme hakkı elde edecek.



Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar YGS sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin"https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden mobil uygulamalarından öğrenebilecek. YGS puanlarından en az biri 180 ve daha fazla olan adaylar, isterlerse LYS'ye başvurabilecek. LYS'ye başvurular, 4-17 Nisan'da alınacak.



YGS sonuçlarının kullanımı

YGS’de uygulanan testlere verilen cevaplar, her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacak. Adayların Türkçe, sosyal bilimler, temel matematik ve fen bilimleri testlerinden her biri için birer standart puanı hesaplanacak.



YGS’de en az bir puan türünde 150 ve üzeri puan alamayan adayların, YGS puanları ile bir yükseköğretim programını tercih etme ve LYS’lere girme hakları bulunmayacak. YGS puanı 150’nin altında olan adaylar için ilgili yerleştirme puanı (Y-YGS) hesaplanmayacak. YGS puanlarından en az biri 180 ve daha fazla olan adaylar, Lisans Yerleştirme Sınavlarına (LYS) girme hakkı elde edecek.

Ösym Ais sayfası sorular ve cevaplar!​

YGS 2017 sınavından çıkan yüz binlerce üniversite öğrenci adayı sorulara verdikleri cevapların doğruluğunu araştırırken bir yandan da ÖSYM tarafından sorular ve cevapların yayınlanıp yayınlanmadığına bakıyor. ÖSYM'nin resim İnternet sitesi üzerinden erişime açılacak 2017 YGS soruları ve cevap anahtarlarının en kısa sürede açıklanması bekleniyor. Sınava giren adaylar YGS sorulara ve cevaplara ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden ais.osym.gov.tr adresine TC kimlik numaraları ve Şifreleriyle giriş yapıp bakabilecekler. YGS 2017 sorular ve cevapların en kısa sürede yayınlanması bekleniyor.

YGS sonuçlarını öğrenme adresi



Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar YGS sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin"https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden mobil uygulamalarından öğrenebilecek.



YGS puanlarından en az biri 180 ve daha fazla olan adaylar, isterlerse LYS’ye başvurabilecek. LYS’ye başvurular, 4-17 Nisan’da alınacak.



Uzmanlar uyardı: YGS sadece bir sınav



Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) pazar günü yapılacak. 2 milyon 265 bin 902 öğrenci sınav için kayıtlanırken, uzmanlar sınavın hayatın sonucu değil, sadece bir sınav olduğunu söyledi.



12 Mart’ta sınava girecek gençlere kaygılarını aşmak için tavsiyelerde bulunan İzmir Ekonomi Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Yasemin Meral Öğütçü, "Genellikle alışmadık bir durum karşısında kaygı yaşarız. İlk önce düşüncelerimizi kontrol etmeyi öğrenmeliyiz. Olumsuz düşünceler başarıyı engeller. Vücut sağlıklı tepkiler vermez ve düşüncelerin konsantrasyonu engellenir. Öğrenciler. başarısız olacağına inanmamalı. Olumsuz düşünceler geliştirmek, kişinin kendi hakkında önyargılı olmasına neden olur" dedi.



Öğrencilerin heyecan, gerginlik ve karamsarlık içerisinde bulunmamalarını, aksine hafif tedirginliğin olumlu işaret olduğunu belirten Dr. Öğütçü, ‘başaramayacağım’, ‘sınavım kötü geçecek’, ‘zaten herkes benden daha başarılı’, ‘bildiklerimi de unutacağım, sınavda hiçbir şey yapamayacağım’ düşüncelerinden öğrencilerin uzaklaşmasını tavsiye etti. Bu düşüncelerin başarıyı engelleyeceğine dikkat çeken Dr. Öğütçü, çözüm odaklı düşünmenin daha faydalı olacağını, ailelerin de sınav konusunda stres oluşturmaması gerektiğini ifade etti.



Kendinizi ödüllendirin!



Sınavın bir başlangıç olduğunu, önümüzdeki süreçte pek çok sınavla öğrencilerin karşılaşacağını ifade eden Dr. Öğütçü, şunları söyledi: "Hayat çok uzun pek çok kez iyi bir başlangıç şansı olacaktır. Sınav sırasında yönergeyi dikkatle okuyun. Sorulara göz gezdirin. Zamanı nasıl kullanacağınıza ve soruları hangi sırayla cevaplayacağınıza karar verin.



Cevaplayabileceğiniz sorulardan başlamak en iyisidir. Heyecanı daha kolay azaltır, vakit kazandırır, motivasyonu arttırır. Bir soruyu cevaplarken aklınıza başka bir soru ile ilgili bir bilgi ya da düşünce gelirse, başka bir kâğıda kısaca not edin. Sorunun cevabını düşünerek vakit kaybetmeyin ve dikkatinizi dağıtmayın. Dikkatinizin dağılması ve konsantrasyonunuzun bozulması yeniden kaygılanmanıza neden olur. Kaygınıza teslim olmayın ve bu durumla baş edebileceğinizi unutmayın. Sınav sonrasında da kendinizi ödüllendirin."



160 soru için 160 dakika verildi



Üniversitelere öğrenci yerleştirmek amacıyla düzenlenen sınavın birinci aşaması olan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) saat 10.00’da başladı.



Bu yıl 2 milyon 265 bin 902 adayın başvurduğu YGS, 7 bin 646 binada 350 bin sınav görevlisi ile gerçekleştiriliyor. Erken saatlerden itibaren sınava girecekleri binalara gelen adaylar,

kimlik kontrolü yapılarak ve güvenlik kontrolünden geçirilerek sınav salonlarına alındı. Sınav binalarının kapıları saat 09.45’te kapatılarak, bu saatten sonra gelenler alınmadı.



Sınavda, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen ortak müfredata dayalı Türkçe testi, sosyal bilimler testi, temel matematik testi ve fen bilimleri testi yer alıyor. YGS’de Türkçe’den 40, tarihten 15, coğrafyadan 12, felsefeden 8, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5, temel matematikten 40, fizikten 14, kimyadan 13, biyolojiden ise 13 soru yöneltiliyor.



Sınavda adaylara 160 soru için 160 dakika süre verildi. Adaylar, sınav başladıktan sonra ilk 120 dakika veya son 15 dakika içinde sınav salonunu terk edemeyecek, kısa süre için bile olsa salondan çıkamayacak. Sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun çıkan aday, bir daha sınav salonuna alınmayacak ve sınavın ilk 120 dakikası tamamlanana kadar sınav binasında bekletilecek.



Öte yandan, saat 07.00’den 09.45’e kadar il ve ilçelerdeki nüfus müdürlükleri açık tutularak, kimliğini kaybeden adayların nüfus cüzdanlarını edinebilmelerine imkan sağlandı.

Umut Eken

resmi internet sitesinden az önce açıkladı. Günlerdir merakla bekleyen 2.5 milyon öğrenci kaderlerini bekleyecek sınav maratonunun ilk sonucunu belli oldu. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylarinternet adresinden mobil uygulamalarından öğrenebilecek.imdiden söyleyelim saatler bu gece 00.00'ı gösterdiğinde öğrenciler bilgisarayın başında olacak. ÖSYM şuana kadar net bir saat belirmiş değil. Daha önceki yıllarda YGS sınavları sabah saat 10:00 ila 13:00 arasında açıklandı. ÖSYM'nin bu yıl yine bu saatlerde sınav sonuçlarını açıklaması bekleniyor...