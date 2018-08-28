18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Belçika ile karşılaşacak

Futbolda 18 Yaş Altı Milli Takımı, İstanbul’da Belçika ile iki hazırlık maçı yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, 18 Yaş Altı Milli Takımı, 4 Eylül Salı günü Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’nda, 6 Eylül Perşembe günü de Riva’da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde Belçika ile özel maçlar oynayacak. Her müsabakada saat 16.00’da başlayacak.

Ay-yıldızlı ekibin aday kadrosu, Belçika maçları öncesi 1 Eylül Cumartesi günü Kavacık Limak Eurasia Luxury Hotel’de toplanacak ve antrenmanlarını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirecek.

- Aday kadro

Teknik direktör Ahmet Ceylan yönetimindeki 18 Yaş Altı Milli Takımı’nın Belçika maçları aday kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

Kaleciler: Ersin Destanoğlu (Beşiktaş), Muhammet Taha Tepe (Altınordu).

Defans: Erdoğan Kaya, Kerem Kalafat, Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş), Furkan Çetinkaya (Kasımpaşa), İbrahim Turan (Bursaspor), Işık Kaan Arslan, Süleyman Luş (Galatasaray), Mert Göçkan (Borussia Dortmund).

Orta saha: Altar Han Hidayetoğlu, Barışcan Işık Altunbaş (Altınordu), Batuhan Özdemir (Gençlerbirliği), Fırat Güllü, Güney Gençel (Galatasaray), İsmail Cem Kara (Trabzonspor), Muhammed Gümüşkaya (Fenerbahçe), Oğuzhan Akgün (Beşiktaş), Ozan İsmail Koç (Bursaspor), Serkan Bakan (Göztepe).

Forvet: Gökberk Efe (Altınordu), Muhammet Arslantaş (Medipol Başakşehir).

AA