18 TL’lik Steam oyunu ücretsiz oldu!

Gerçekçi oynanış yapısı ile oyunculara tam anlamıyla bir savaş simülasyonu yaşatan New World Interactive‘in yapımcılığını üstelendiği, Insurgency kısa süreliğine ücretsiz hale getirildi. Steam’de en çok beğenilen taktiksel savaş oyunları arasına giren yapımın 48 saatliğine ücretsiz hale getirildiği de belirtelim.

2014 yılında gerçekçilik mottosuyla oyunculara sunulan Insurgency, Ortadoğu topraklarında geçiyor. 16 ayrı mekanda oynanabilir olan oyunda, 40’dan fazlada kullanılabilir silah bulunuyor. Takım oyununa oldukça önem veren yapımla, saatlerce ekran başından ayrılmadan eğlenceli dakiklar yaşayabileceğinizin garantisini verebiliriz. Bu akşam saat 20:00‘a kadar ücretsiz olarak indirilebilir olan oyun için elinizi çabuk tutmanızda fayda var.

Oyuna ücretsiz olarak sahip olmak istiyorsanız, buradan oyunun sayfasına ulaşabilirsiniz. Daha sonra sayfanın aşağısında yer alan”oyunu yükle” seçeneğinden oyunu kütüphanenize rahatlıkla ekleyebilirisiniz. (ShiftDelete)