12 Dev Adam, Karadağ maçı hazırlıklarına başladı

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Şampiyonası öncesinde Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu'nda mücadele edeceği Karadağ karşılaşması hazırlıklarına İstanbul’da başladı. Sinan Erdem Spor Salonu’nda toplanan milliler, basının karşısına geçtikten sonra yapılan antrenmanla çalışmalarına start verdi. Antrenmana serbest şut çalışması ile başlayan Milliler, idmanın basına kapalı kısmında ise taktik çalışma üzerinde durdu.

2019 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 2. Turu I Grubu'nda Karadağ ve Slovenya'nın yanı sıra İspanya, Letonya ve Ukrayna ile mücadele eden ay-yıldızlılar, 14 Eylül'de Karadağ ile Ankara Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Bu maçın ardından Ljubljana'ya hareket edecek olan Milliler, 17 Eylül'de Slovenya ile karşılaşacak. Kırmızı-beyazlılar, 10-13 Eylül tarihleri arasında Ankara’daki kamp ile 2019 FIBA Dünya Kupası hazırlıklarını tamamlayacak.

İHA